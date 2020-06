Acusan a ex cuñado de Karla Luna de estar con Karla Panini y Américo

Ante las últimos señalamientos y acusaciones que se le han hecho a la familia de la fallecida comediante Karla Luna, quienes se han rehusado a hablar, otro nuevo personaje se une a está polémica. Se trata de Óscar González, quien aseguró es el padre de los hijos de Érika Luna, la hermana de Karla Luna.

A través de un video que circula en las redes sociales Óscar González, alias el Chuste, afirmó que la familia Luna le "desgració la vida", pues por culpa de ellos tuvo que pasar varios años en la cárcel y que recientemente acaba de salir de prisión. Pese a que hizo fuertes declaraciones en contra de la familia Luna, el hombre no recibió el apoyo de los usuarios, quienes en todo momento señalaron que estaba "aliado" con Karla Panini y Américo Garza.

González acusó al padre de Karla Luna, Rubén, de traficar droga. El Chusme señaló que desde que conoció a Érika su vida cambió completamente pero no para bien, pues su vida cayó y fue en descenso. ¿Qué tal amigos? mi nombre es Óscar González, me dicen el Chuste, ustedes no se han de imaginar quién soy pero soy el papá de los dos hijos mayores de Érika Luna. La cual yo tengo dos semanas que acabo de salir preso por un delito que cometí que ya pagué y saliendo me encuentro con unas acusaciones hacia mi persona de ella y de su familia haciéndome ver mal sin saber en realidad quienes son los malos. Esa familia me desgració la vida", contó.

Óscar señaló que Don Rubén tragicaba droga (cocaína) de Oaxaca a Chicago y que eran cantidades muy grandes, además de asegurar que tanto la madre como el padre de Karla Luna permitían que otras personas abusaran de sus hijas.

" La persona con la que trabajaba Don Rubén, el bueno de allá de Chicago, Erika me platicó que en varias ocasiones la querían como vender, pues en una ocasión su padre se llevó a toda la familia de vacaciones a la playa, y puso en un cuarto sola con él a Erika y sus papás a un lado (en otro cuarto)", señaló.

González también reveló que su ex (Érika Luna) quedó embarazada a los 13 años por lo que se sometió a un legrado, además de calificarla como una persona conflictiva, violenta e infiel, pues no solo lo engañaba con personas desconocidas sino que tuvo que ver con sus hermanos y padrastro.

" Erika Luna, alias la vocho, no es ni santa ni muy pulcra como dice ser, es una persona muy violenta y muy conflictiva, yo no sé cómo se ponen a decir ante las cámaras que muy buenas personas habiendo personas que las conocemos y sabemos que la realidad así no es. Yo no sé como ahorita se presentan días como una familia de cristianos, cuando, la realidad, yo cuando llegue a esa casa vi altares de Santa Muerte y vi como la señora quemaba unos dólares en la estufa, prendió unas mechas y prendió el altar (...) tantas cosas que llegue yo a ver a esa casa, que me quedo sin palabras", reveló.

Óscar confesó que en una ocasión Érika llegó muy golpeada a su casa después de que su padre la descubriera que le había robado cocaína y que él y su madre la ayduaron y desde ese día fue su "desgracia". Tras despotricar en contra de la familia Luna, Óscar no logró convencer a los usuarios con sus argumentos, pues muchos de estos, señalaron que el haber estado en la cárcel descalifica sus opiniones,a demás de vincularlo con Américo Garza y Karla Panini.