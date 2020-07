Acusan a esposo de Grettell Valdez de fraude

La actriz mexicana Grettell Valdez no se ha visto envuelta en tremendo escándalo, pues ha dado a conocerse un hecho que seguramente ha sido motivo de inquietud en su vida, y es que, se presume que Leo Clerc, actual esposo de la intérprete, fue encarcelado en su país natal, Suiza por varios cargos.

Al parecer el marido de la actriz fue sentenciado en su país a 18 meses de prisión y está acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero, según información del programa Ventaneando de TV Azteca.

Al parecer, Valdez no tenía idea de lo que estaba pasando con su marido, pues apenas hace unos días dio una entrevista para la cadena Univisión en la que aseguró que extrañaba a Leo, quien no podía regresar a México supuestamente porque la aerolínea en la que iba a viajar no le daba fecha de regreso por culpa del Covid-19, incluso se perdió el cumpleaños de la actriz, algo que la puso muy triste.

Sin embargo, la verdadera razón es que Clerc enfrenta la justicia europea y también se reveló que este fraude lo cometió con una joven francesa que es su pareja en el Viejo Continente. Grettell y Leo se casaron a finales de 2018.

ASÍ LO DIJO

"Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza".

Mónica Castañeda, Periodista

Ésta es la última información que está circulando en medios mexicanos en torno al esposo de Valdez; sin embargo, por otro lado se empieza a especular que dicha información es falsa.

Pues el actor Patricio Borghetti, quien fue esposo de Grettell y es padre del hijo que tienen en común, salió en defensa de la situación, de acuerdo con Las Estrellas App.

"Ayer hablé con Grettell, ella está un poco afectada por cómo se dio la información, pero tranquila y lo que te puedo confirmar es que Leo no está en la cárcel, esto no es algo de que yo pueda creer o no creer, esto a mí me consta porqueha estado él hablando con Santino -hijo de ambos- vía Face Time, entonces hay situaciones en las que yo no me puedo meter" dijo la ex pareja de Valdez en entrevista con la pariodista Flor Rubio.