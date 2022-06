Acusan a Victoria Ruffo de hacer seña obscena a la prensa ¿la Britney señal?

Luego de que hace unos días el periodista de espectáculos provocara toda una polémica al asegurar que Victoria Ruffo no acepta papeles menores en melodramas a menos de que sean protagónicos , ahora la queen de telenovelas se encuentra envuelta en otro escándalo luego de que la prensa asegurara que a famosa les hizo una seña obscena, ¿la Britney señal?.

“Victoria Ruffo, me dijo en una entrevista: ‘Vicky, tienes una edad en la que ya no vas a protagonizar, ¿estás preparada para cuando ya no vayas a protagonizar?’ y me dice ‘no, yo si no protagonizo, no trabajo”, señaló el periodista. A días de esta situación, la protagonista de Corona de Lágrimas 2 volvió a ser tema de conversación.

Fueron algunos medios de Hidalgo quienes dieron a conocer que la estrella de la televisión se portó muy grosera el pasado 5 de junio cuando la prensa intentó tomarle unas fotografías cuando pretendía ejercer su voto, pues les hizo una supuesta seña obscena por lo que la tacharon como una mujer arrogante.

Pese a que ya pasó más de una semana que sucedió este supuesto desplante por parte de la actriz de Televisa, es hasta ahora que esta trascendiendo dicha noticia, por lo que los usuarios no perdieron la oportunidad para tachar a la famosa de grosera por la supuesta ¿Britney señal'.

Hasta el momento la reina de las telenovelas no ha dado ninguna declaración sobre el supuesto desplante que le hizo a la prensa, sin embargo, el periodista Álex Zúñiga compartió una explicación de lo que realmente sucedió, asegurando que todo se trató de un mal entendido por parte de la prensa, pues Victoria Ruffo nunca les hizo la seña obscena.

"Se estaba acomodando los lentes, la imagen está manipulada. ¿Tú crees que a estas alturas de la vida lo va a venir haciendo frente a la prensa? La señora es una señora muy respetuosa, educada y nunca va a hacer eso frente a los medios", compartió el periodista, dejando claro que la actriz cuenta con ua larga trayectoria artística y que siempre ha sido una mujer respetuosa con los medios y sus fans.

Además, aseguró que fueron los contricantes del esposo de la actriz quienes interpretaron el movimiento de la famosa como señal obscena. “Qué mala onda que embarren a la señora Victoria Ruffo en algo que ni al caso […] es un chiste y quien se lo creyó es porque realmente no sabe nada de ella”, concluyó el periodista de espectáculos.

