Acusan a Laisha Wilkins de atacar gobierno que encabeza AMLO

La actriz y presentadora de televisión mexicana, Laisha Wilkins, se volvió tendencia en Twitter luego de ser mencionada durante la mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el segmento ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, donde fue señalada supuestamente por atacar al gobierno que encabeza AMLO.

Fue la directora de Redes de la Vocería de presidencia, Elizabeth García Vilchis, quien señaló a la actriz que ha participado en novelas juveniles como; Locura de Amor y Soñadoras compartía información errónea con la intención de desmeritar el trabajo que ha hecho el gobierno de AMLO.

Ante dicho señalamiento, Laisha Wilkins, no se quedó callada y utilizó sus redes sociales, especialmente Twitter en donde compartió parte del fragmento donde la directora la acusaba de desmeritar a la Cuarta Transformación. El video lo acompañó con la siguiente frase: ¡Mamá, prende la tele!".

Posteriormente, la originaria de Ciudad de México, retomó la misma red social para dirigirse al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador e indicarle que jamás ella ha compartido datos erróneos.

"Sí quiero aclarar señor presidente @lopezobrador_ que mi voz es ciudadana, que yo no comparto fake news, que nadie me paga ni da línea para defender y amar a mi país, que lo he hecho siempre y que lo seguiré haciendo", escribió la famosa junto a un emoji de la bandera de México.

¡Mamá prende la tele!��pic.twitter.com/ydPs3PvjnD — ��Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) September 2, 2021

Pero por si no fuera suficiente, Laisha Wilkins, también escribió que AMLO retrató la realidad, pero de Dinamarca, pero no de México. "Bueno, pues como vieron y escucharon vivimos en Dinamarca… y yo soy su Reina", finalizó la actriz. Como era de esperarse los comentarios de Wilkins generaron todo un revuelo en dicha red social, donde, mientras unos usuarios aplaudieron su comentario y se fueron en contra de la directora, hubo otros que se le fueron encima a la actriz.

“La señora no sabe ni leer ! Y lo peor y más castrante su voz “, “¿Qué se siente ser opositora del gobierno, ocupar espacio en los canales gubernamentales, representar un peligro a la narrativa demagógica del régimen y ni siquiera tener chamba en Televisa o no contar con siquiera un protagónico en tu carrera de actriz?”, “Hahahaha lo mismo pienso. A falta de talento su carrera y que ya Televisa no la tome en cuenta por lo mala que es, necesite colgarse del presidente para estar presente. Una lástima.”, “Bien Laisha, estás pegando muy duro, tanto, que la que no sabe leer ni hablar en público te mencionó. ¡De verdad, qué satisfacción para ti!”, son algunos de los comentarios en Twitter.

Ante los comentarios de que en estos momentos Laisha Wilkins no tiene algún proyecto en puerta, cabe señalar que la actriz fue parte de exitosas telenovelas juveniles, en donde compartió créditos con grandes actrices como Aracely Arámbula, sin embargo, hace un tiempo decidió alejarse del mundo de los melodramas debido a que enfrentaba problemas de salud.

“Hace tiempo estuve enferma, pesaba 44 kg, mido 1.70, no podía ingerir alimentos ni absorbía nutrientes; mi salud deterioró, dejé de trabajar y me dediqué a mi salud”

Sin embargo, en el 2020 reapareció siendo la conductora del programa La caja de pandora”, proyecto del que se despidió a principios del 2021. “Se cierran ciclos, se abren nuevos. Contenta de haber coincidido con mujeres divertidas y profesionales”, dijo a través de sus redes sociales.

