Acusan a Kylie Jenner de "criminal climática" por abusar de vuelos privados

La empresaria estadounidense Kylie Jenner, una de las estrellas del clan Kardashian, ha recibido infinidad de críticas por abusar de su avión privado para realizar vuelos de menos de veinte minutos y entre distancias inferiores a los 70 kilómetros.

El diario Page Six informó el miércoles de que la propia familia de la artista está preocupada por el uso que la joven de 24 años hace del jet privado, especialmente después de que se conociera un reciente viaje entre Camarillo y Van Nuys, dos localidades de California ubicadas a 60 kilómetros de distancia.

El trayecto, que en avión dura 17 minutos y en coche unos 40, fue publicado por una cuenta de Twitter llamada @CelebJets, que documenta los viajes en aviones privados de celebridades como Steven Spielberg, Jay-Z o Drake.

Tarda más en trasladarse al avión que lo que dura el vuelo

De acuerdo con la prensa local, lo absurdo de la elección llegó al punto de que la propia Jenner tuvo que conducir unos 30 minutos hasta la pista de despegue para subirse al avión.

La breve duración del vuelo fue rápidamente señalada por usuarios de la red social y activistas, quienes calificaron a la famosa de "criminal climática" y "desconsiderada" por usar un medio de transporte tan contaminante para un trayecto tan breve.

El viaje, organizado el pasado 12 de julio, se registró en primer lugar como un vuelo de 3 minutos, aunque una revisión posterior de los rastreadores de vuelos modificó el dato hasta los 17 minutos.

Sin embargo, en los días posteriores Jenner continuó realizando vuelos por el área del sur de California, algunos inferiores a los 20 minutos de duración.

Incluso llegó a publicar una fotografía junto a su pareja, el rapero Travis Scott, en la que aparecían dos aviones con el comentario "You wanna take mine or yours?" (¿Usamos el tuyo o el mío?).

Según el tabloide Page Six, la joven ya ha sido amonestada por su madre, la también conocida Kris Jenner, quien según una fuente cercana a la familia "ha pedido que reduzca" el uso del jet privado familiar.

La cuenta @CelebJets ha documentado recientemente vuelos breves de otros famosos como uno de 20 minutos, tomado por el rapero Drake entre Ibiza o Barcelona, y otro de Steven Spielberg para desplazarse desde una localidad de Nueva Jersey a otra de Nueva York en 24 minutos. EFE

Con información de EEUU GENTE / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Kylie Jenner

Acusan a Kylie Jenner de "criminal climática" por abusar de vuelos privados. Foto Instagram Kylie Jenner

