Acusan a Kimberly Loaiza de ratera, estilista la señala

Un nuevo escándalo se le ha presentado a la youtuber favorita de México, se trata de una acusación que una estilista ha hecho en contra de Kimberly Loaiza, supuestamente porque ésta no le ha pagado un dinero que aún le adeuda.

En el canal de YouTube, ‘La Neta’, de Iván Plascencia, reveló a sus seguidores que la estilista de Kimberly Loaiza lo había contactado para informarle sobre una deuda que tenía con ella y que se negaba a pagarle.

El youtuber comentó que a través de un personaje de Lizbeth Rodríguez había llamado ratera a Kimberly Loaiza por que le había robado a su estilista por no haberle pagado unos artículos que por medio de su estilista Johan Acosta no los habían pagado y esa persona se quedó esperando.

“Yo aclaré en el noticiero anterior que Kimberly Loaiza no tenía nada que ver y que Lizbeth Rodríguez había lanzado la nota con fin obviamente de que le prestaran muchísima más atención a Kimberly Loaiza, y obviamente porque entre ellas hay un conflicto y hay una sed de por ahí como de venganza”, explicó Plascencia.

Señaló que la persona que reclama el pago tiene como nombre ‘Melissa’, y tuvo contacto directo con el estilista de Kimberly Loaia, Johan Acosta, quien tuvo actitudes déspotas hacia ella.

A través de unos audios de WhatsApp de la denunciante, el youtuber mostró la evidencia de cómo Melissa explicaba el trabajo que hizo para Kimberly Loaiza y de cómo la había tratado el estilista de ésta.

Melissa explica que el trabajo consistió en un par de coletas que Kimberly Loaiza utilizaría para un video musical, las cuales cobra como mínimo 800 pesos por cada una pero que al estilista de ‘La Lindura Mayor’, se lo dejó a mitad de precio.

“A mí me funciona que él me esté comprando material a mí para yo seguir vendiendo, pero justamente ese día mi amiga ella hace el comentario y le dice: ‘oye, porque tú y Mel no me peinan juntos, para ayudar a Mel a crecer, y él te lo juro nunca había visto a una persona tan mamona que puso una cara de qué…”, dijo Melissa.

Agregó que no solo le vendió las coletas sino también unos dijes por 390 pesos y que quedó en mandárselo en Uber, y se pusieron de acuerdo para la transferencia, pero le dio largas para depositarle el dinero.

El estilista de Kimberly Loiaza le argumentó que se encontraba en Colombia y no tenía datos para transferirle el dinero, además de que la dejó en visto en WhatsApp, esperando el pago sin haber llegado.

Iván Plascencia también trató de comunicarse con Johan Acosta, el estilista de Kimberly Loaiza para saber la otra versión de los hechos, sin embargo, éste se excusó diciéndole que se encontraba ocupado.

El youtuber señaló que no era la primera vez que hacía algo parecido, pues un contacto bastante famoso en YouTube le comentó que el estilista le había robado dinero y hasta un teléfono celular.

Concluyó, que Kimberly Loaiza no es una ratera como Lizbeth Rodríguez reveló, sino ha sido por culpa de su estilista, quien ha manchado la imagen de la youtuber, quien debería tomar en cuenta las acusaciones que hacer en su nombre.