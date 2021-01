Acusan a Cecilia Galliano por quedarse con dinero de evento

La actriz Cecilia Galliano fue acusada de incumplir un acuerdo con el Dr. Gamaliel Román, quien la ha señaló de haberse quedado con un gran monto de dinero y no haberlo repartirlo a dos de sus compañeras.

Según el Dr. Gamaliel Román, invirtió en una obra de nombre ‘Solteras en cuarentena’ que la actriz de telenovelas Cecilia Galliano produjo el año pasado vía streaming durante la pandemia de Covid 19 en 2020, y del cual recibió más de 100 mil pesos para el montaje, a cambio de ganancias y menciones de su clínica estética, pero no redituó en ni uno ni lo otro.

Ella (Cecilia) me lo platicó muy en grande, que era una obra que se iba a transmitir en Latinoamérica, que se iba a vender a varios países, que tenía muy buena producción y se le otorgaron 110 mil (pesos) para la primera presentación, hubo 4 pero, efectivamente, no hubo respuesta de la marca porque no tuvimos ningún impacto de publicidad”, señaló el doctor al programa Ventaneando.

Además de la inversión monetaria, el doctor mencionó que se le regaló tratamiento estético, con el objetivo de promocionar sus servicios: “Ella había dicho que en la obra iba a mencionar (a su clínica), que lo iba a meter como parte de la historia porque ella era la productora. Además se les hizo tratamientos de estética a todo el elenco que implicó gastos de arriba de 40 mil pesos. La promoción no fue la pactada”.

Agregó que lo pagado a Cecilia Galliano, tenía que también pagar a sus compañeras un sueldo, quienes no recibieron un solo centavo, como la boxeadora Mariana Juárez, y María José Suárez, quien incluso la bloquearon, y lo buscó para cobrarle su parte.

Por su parte, ‘La Barbie Juárez’, comentó que un primer pago para saldar al equipo de producción y bailarines sí se cubrió, pero el segundo pago para cubrir su participación no llegó.

“Ceci no se guardó en ningún momento ningún dinero, ella nunca lo recibió, no sé de lo que se está peleando, a mí no me quedó a deber nada por lo que trabajé… me dio gusto no haber debido yo”, dijo entre risas.

Manifestó que la situación le dio tristeza porque le gustará continuar con el proyecto, y reiteró que la actriz argentina no recibió ningún pago, más que el presupuesto para la producción del evento, y que ella, en su caso, no tiene porque reclamar ningún dinero.

Cecilia Galliano se encuentra en Argentina, y en audio para Gustavo Adolfo Infante, señaló que esta bien con Mariana Juárez y otros de sus compañeros con los que trabajó en ‘Solteras en cuarentena’, y agradeció el apoyo, manifestando que pronto regresará a México.