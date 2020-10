Acusada Chiquis Rivera de comprar su nominación a los Latin Grammys

La cantante Chiquis Rivera está feliz ya que este 2020, ha recibido por primera vez una nominación a los Premios Latin Grammy por su nuevo álbum titulado "Playlist", para la categoría Mejor Álbum de Música Banda.

Y pese a que la hija de Jenni Rivera festejó muy contenta la oportunidad de ser tomada en cuenta para llevarse un galardón, la felicidad se terminó luego de que los llamados heaters la acusaran de haber comprado dicho reconocimiento.

Fue a través de un vídeo que compartió el pasado 30 de septiembre, mediante el cual agradece la participación de todos los artistas y talentosos que fueron parte de su disco, cuya letra de cinco de las canciones fueron inspiración de ella e incluso, dijo que Lorenzo Méndez de quien recientemente se ha separado también fue parte importante del álbum, por lo que sin dudarlo le agradeció abiertamente.

"PLAYLIST Está nominado para un Latín Grammy!! @latingrammys. Mil gracias a cada una persona que a creído y apoyado mi música en estos últimos 5 años! A los que han formado parte de mi carrera de una forma o otra, gracias!! You haven’t been forgotten and are very much appreciated til this day. Producers:

@lucianolunacompositor @soyellicenciado @richardbulltoro, Vocals: @lorenzomendez7", externó la cantante.

Pero por otro lado, no se quedó callada y denfendió su profesionalismo y presencia en una de las entregas de premios más codiciadas como lo son los Latin Grammy en su cuenta de Twitter en la que hubo quien se manifestó en contra de la cantante insinuando que si estaba nominada era porque ella había comprado la oportunidad.

No obstante, Chiquis Rivera se pronunció contra quienes sólo piensan en dañar a las personas que no les han hecho nada en lo absoluto.

"Ese es el problema con nuestra comunidad latina, no pueden ver que le esté yendo bien a alguien porque luego luego quieren buscarle algo negativo a la situación para bajar a la persona..."

Y por otro lado agregó en otro tuit:

"Gracias a Dios NUNCA he tenido que comprar un premio, una nominación y mucho menos un solo seguidor en las redes..."

Sin embargo, un detalle que ha conmocionado es el especial agradecimiento que hizo a Lorenzo Méndez tanto de forma verbal y escrita; ¿será a caso que pueda existir alguna reconciliación? No se sabe, lo que sí, es que habrá que estar al pendiente para ver qué má sigue en la vida de Chiquis Rivera, hija de La Diva de la Banda.

