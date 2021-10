Actriz Martha Higareda revela si le bajó el novio a Yanet García

En reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz Martha Higareda contó entre entras cosas, cómo le ha ido en el amor durante los últimos meses y en tanto, reveló si le bajó el novio a Yanet García, una guapa regiomontana que luce cuerpazo a través de sesiones fotográficas compartidas en redes sociales.

Y es que, tras contar que cuando lo conoció a través de una entrevista se sintió atraída por él, Martha Higareda dijo que se dio cuenta de que en ese momento tenía una relación y se hizo a un lado sin dar cuenta de su existencia.

Pero luego de saber que ya no sostenía una relación con la ex 'Chica del Clima', la protagonista de cintas como "No manches Frida" (2016-2019), contó al amigo de Adal Ramones:

"Yo soy muy seguidora de Joe Dispenza", contando que fue a través de una entrevista que el conferencista le hizo a Lewis Howes que conoció al ahora ex novio de Yanet García.

Aunque fue la también protagonista de la cinta "Amarte Duele" (2002) fue sincera y contó: "Pero este chavo me llamó la atención, entré a su Instagram y vi que tenía novia y yo soy muy respetuosa de eso, y dije ¡ya!, nada, porque cero".

Por otro lado, Martha Higareda aclaró que nunca intervino en su relación ni mucho menos hizo nada para que la pareja se separara. Incluso, dijo muy segura de sí misma que fue Lewis el que la contactó a ella por primera vez haciendo hincapié que no correspondió a su llamado sino hasta que se dio cuenta de que el deportista había vuelto de nuevo a la soltería.

"Vi que ya no estaba con nadie y entonces le contesté, porque bueno, yo así soy", contó y agregó: "Yo estaba en Tulum y él en Playa del Carmen, entonces me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso".

Por último, sobre el tema de quien formó parte de la vida de Yanet García, la estrella de cine reveló que cuando menos se lo esperaba, el amor llegó a su puerta con la presencia de Lewis Howes en su casa, lo que la hizo darse cuenta que tenía una nueva oportunidad en el amor.

"Llegó a la puerta de mi departamento en Tulum, cuando menos me lo esperaba... coincidentemente tenemos vidas muy paralelas", finalizó.

Hoy, Martha Higareda no esconde su amor y a través de su cuenta de Instagram ha colgado algunas publicaciones en las que aparace con el también empresario.

Así mismo, la ex esposa de Cory Brusseau, contó a través de su última publicación de su perfil de Instagram: "Por primera vez abro mi corazón y vulnerablemente cuento mi historia. Tanto acerca de cómo fui abriéndome camino para alcanzar mis sueños como el largo pero hermoso camino de sanar mi corazón. Gracias @yordirosadooficial por esta maravillosa entrevista! Por YouTube. Nos vemos ahí".

