Actriz Marjorie de Sousa revela si llegará al altar este 2021

Tras el lanzamiento mundial de su tema "Ni diabla ni santa" y su regreso a las telenovelas, la actriz Marjorie de Sousa, se encuentra en uno de sus mejores momentos; sin embargo, la vida privada de la venezolana no ha sido tan ventilada por ella misma, aunque en entrevista reveló si hay posibilidades de que este 2021, llegue al altar junto a su pareja para unir su vida en matrimonio.

Fue en entrevista con Esmeralda Mendoza para el programa de revista "Hoy" de Televisa, que Marjorie de Sousa contó si tiene planes de boda para este 2021, mientras destacaba que lo más importante para ella, era haber regresado a los foros de grabación con "La Desalmada", producción a cargo de José Alberto 'El Güero' Castro. Y a la pregunta sobre los posibles planes de boda con su Vicente Uribe -su actual pareja-, dijo:

Y entre risas, dijo: "No sé, chismosos... no sé, ¿tú qué crees?... No, estoy muy bien, muy tranquila, muy contenta, emocionada, motivada... muy en paz, y eso es súper importante".