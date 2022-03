Actriz Lorena Meritano reprueba la actitud de Will Smith y Chris Rock en los Óscar

Sin duda alguna, la principal noticia que ha acaparado titulares este lunes ha sido la actitud del actor Will Smith ante el mal chiste sobre su esposa, que el comediante Chris Rock dijo en frente de todos los presentes y millones de telespectadores en la gala número 94 de los Premios Óscar tras el tremendo golpe que éste le propinó; por lo que la actriz colombiana Lorena Meritano, ha reprobado ambas actitudes.

Como es natural, el vídeo del momento en el que Will Smith se levanta de su lugar sorpresivamente y se dirige al escenario para golpear a su colega, el comediante Chris Rock, ya circula desde las primeras horas de haber sucedido, la tarde del domingo.

Y el periodista español Jomari Goyso, no perdió la oportuniad de subirlo a su perfil de Instagram, cuyo vídeo describió como el suceso que sería más comentado por los medios a partir de ese momento. "Este momento en la noche de los Óscar va a ser el titular que se va a robar cualquier premio o momento de moda… Nadie entendió nada! Tras un chiste del host a la esposa de Will Smith las cosas cambiaron….".

Por lo que la actriz argentina Lorena Meritano, quien en 1994 debutó en México como villana de "Prisionera de Amor" junto a Maribel Guardia y Saúl Lisazo, se unió al post de Jomari Goyso y a través de varias intervenciones ha reprobado la actitud de ambas celebridades.

Un primer comentario se lee: "¿El chiste de Chris Rock es una mierda? Sí. La reacción de Will Smith y su intento de justificación, también. Mal los guionistas, mal ambos, mal todo el episodio. Más amor. Abrazos", pues la argentina asume la postura de que el mal chiste no fue sólo culpa de los dos actores, sino que hay un trasfondo; pues señala a los guionistas, responsables del evento.

Así mismo dijo, reprobando categóricamente la actitud de los dos actores que hasta un segundo antes de que Smith se levantara de su silla, eran unos de los favoritos: "No fue planeado. El chiste, una grosería y la reacción violenta, innecesaria y desubicada. Un desastre ambos."

Por otro lado, la actriz de series como "La Bella y las Bestias" (2018) dijo: "No Will. No se puede justificar lo que hiciste en nombre del amor. Y justificar y aplaudir el acto de violencia, es espantoso. El otro, un tarado COMO SIEMPRE. Pero si le vamos a pegar a los tarados, vamos a vivir a las piñas".

¿Quién es Chris Rock?

Christopher Julius Rock, más conocido como Chris Rock, es un comediante, actor, guionista, productor y director de cine estadounidense. Fue elegido en los Estados Unidos como el quinto mejor cómico monologuista de todos los tiempos por el canal de televisión Comedy Central.

Al momento, las críticas y los obligados memes no han dejado de figurar en las redes sociales; aquí la incógnita es si habrá forma de que Will Smith sea nuevamente invitado a una entrega de premios de los Óscar tras lo sucedido la tarde del domingo.

