Actriz Ana Martín confiesa que hace tiempo 'cerró el changarrito'

El pasado 9 de junio, la primera actriz Ana Martín habló de algunos hechos importantes de su vida, entre los que confesó que a sus 75 años, ha 'cerrado el changarrito'; y es que, en múltiples ocasiones ha contado a sus fanáticos lo que ha sido su vida como actriz de telenovelas, teatro, cine, etc.

Fue en entrevista con la periodista Aurora Valle para su programa "Confesiones" del portal Tlnovelas de Televisa, que Ana Martín se asinceró y habló de algunas cosas de peso que han marcado su vida, como el hecho de no tener hijos y del motivo por el que decidió no tenerlos.

Pues entre otras cosas, ha dicho que si bien eligió no tener una pareja estable, ni entregarle su vida entera a un hombre, ni mucho menos pensar en ser madre, también ha revelado que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, pues de lo contrario, su carrera no habría sido igual de exitosa que como lo es.

Entre tanto, Ana Martín, quien se ha ganado el título de primera actriz por su talento, belleza y -en sus años mosos- cuerpazo, y que ha confesado que "anduvo con México entero", así como que ella nunca necesito de ningún hombre para sostenerse porque ella trabajaba y ganaba su buen dinero, también ha dejado ver que aunque le encantaban los hombres, es evidente que "pintó su raya".

Y es que luego de ver que su carrera actoral iba en ascenso después de haber sufrido la decepción de ser descalificada del certamen de Miss Mundo e 1963 por tener 17 años de edad -lo que iba en contra de las reglas-, pareciera ser que planeó su vida cuando tenía apenas 20 años o, dicho en otras palabras, trazo sus objetivos de vida.

Los foros de televisión, de cine y los escenarios del teatro, fueron su mejor regalo de vida. Por otro lado, Ana Martín ha dicho que sacó a su padre Jesús Martínez 'Palillo' en lo enamorada y que pese a que tuvo muchos galanes, no duraba más de tres años con ninguno y que no le interesó convertirse en madre -al contrario de su progenitor-, pues al parecer tuvo casi una decena de hijos con diferentes mujeres.

Después de la entrevista tan reveladora que concedió la protagonista de "El Pecado de Oyuki" (1988), también abordó el tema de una posible pareja a sus 75 años, a lo que la primera actriz ha respondido que para nada está en sus planes.

En su cuenta oficia de Instagram, a través de la cual tiene contacto directo con sus fanáticos, Ana Martín escribió: "Respondiéndole a #TVNotas":

"N'hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo un hombre desnudo, me desmayo, ¡que horror!... Cerré el 'changarrito' hace diez años y no se me antoja para nada".