Actriz Ana Martín aclara todo sobre sus preferencias de género

Luego de recientes declaraciones hechas sobre sus preferencias de género a diversos medios, la actriz Ana Martín sigue en la mira con el mismo tema y en entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade del programa de tv "Montse & Joe" de Unicable, aclaró de una vez por todas dichos rumores.

Fue el pasado martes 6 de julio que, luego de estrenar con éxito el primer capítulo de la telenovela "La Desalmada" producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, Ana Martín hablara sin problema sobre el tema de sus preferencias sexuales o de género.

Aunada a la historia de vida de la periodista de espectáculos Shanik Berman sobre la trágica historia familiar de la que es parte -ya que contó que sus abuelos paternos y una novena de tíos con su descendencia fueron asesinados durante la guerra de Alemania hace años y su papá fue el único sobreviviente de 12 años que fue a dar a un campo de concentración-, Ana Martín, también dijo la verdad sobre su pasado que a la fecha sigue dando mucho de qué hablar.

Pero en entrevista con dico show de tv, ¡aclara todo!, no sin antes de que la propia Shanik bricncara de un tema a otro y señalar a Ana Martín que cuando era joven literalmente traía a todo mundo de cabeza y tras llamarla pecadora, dijo la primera actriz le hacía caso a hombres (políticos), mujeres, quimeras, etc.

Aunque se vio interrumpida por quien da vida a Panchita en "La Desalmada", a quien se le escucha decir: "No mujer no, te voy a explicar: tengo la fama de que me gustan las chavas desde 'Gabriel y Gabriela' por 'Gabriel' [telenovela en la que hizo doble personaje proatagónico como hombre y mujer en 1982]".

Y por otro lado agregó: "Desde mi generación tuvimos muchas amigas gays... no teníamos problema... En los años 60's la pastilla anticonceptiva, fue una revolución sexual; entonces no había problema que si eras gay o no, ¡a nadie le importaba nada!".

"Lo que pasa es que realmente a mí, me gustan los hombres; si me hubieran gustado las mujeres te lo diría: '¿Sabes qué? sí, anduve con mujer y ¿cuál es el problema?".

Sin embargo, a sus 75 años, dijo que nunca se hubiera imaginado er a una mujer desnuda delante de ella: "O sea ver a una mujer físicamente, verle las bubis y luego el mumín, igual que yo [nada más no] dijo entre risas". Aunque Yolanda Andrade le dijo que hacía falta vivir ese sueño.

Y aunque quiso evidenciarla, por otro lado Berman halagó a Ana Martín diciendo que en su pasado fue una mujer muy independiente respecto a los hombres y que esa era la razón por la que siempre quedaban "prendados" de su belleza y su desapego les causaba cierto enamoramiento.

