Actriz Ana Martín: Nunca dependí de un hombre, siempre pagué mis cosas

Últimamente la actriz mexicana, Ana Martín ha dado mucho de qué hablar tras revelar algunos detalles de su vida personal y amorosa que tuvo cuando era joven, destacando que su relación más larga duró tres años y medio, pues es una mujer que no le gustaban ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional.

Fue durante una entrevista con Tv Notas que la famosa de 75 años abrió su corazón y confesó que nunca tuvo una relación estable, y fue precisamente en eso en lo que sacó a su padre. “A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional. En eso salí a mi papá ´Palillo´ que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, dijo Ana Martín.

Sin embargo, no fue todo ya que la primera actriz de que ha figurado en diversos melodramas de Televisa como Destilando amor, Mañana es para siempre, Amor real y El pecado de Oyuki confesó la razón por la que los hombres que pasaron por su vida nunca la valoraron, pues realmente ella nunca ha necesitado a una persona para salir adelante.

“Nunca dependí de un hombre, salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”, expresó la famosa.

En la entrevista, la artista que ha dedicado su vida a la actuación, indicó que tuvo el privilegio de andar con el hombre que quería, sin embargo, no le gustaban las relaciones serias ni la estabilidad emocional, pues nunca nadie la ha amarrado.

“Anduve con el país entero y uno que otro extranjero, pero nunca nadie me ha ‘amarrado’; eso sí, tengo buen gusto y nunca anduve con ningún político, por eso no tengo arrugas y tengo bonito cutis”, confesó la famosa. Ana Martín también ha utilizado sus redes sociales para revelar por qué su decisión de no tener hijos.

"No, no me arrepiento de no haber tenido hijos, para nada, creo que fue una decisión que yo tomé en mi vida porque sino mi vida hubiera sido muy distinta y a lo mejor no estaría en esta carrera porque me habría dedicado a ellos plenamente", expresó en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la actriz que dará vida a Panchita en "La Desalmada" en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa y protagonizada por Livia Brito y José Ron, siempre ha manifestado que no lamenta está decisión de quedarse sin hijos, pues tiene el amor de sus perritos que siempre están con ella.