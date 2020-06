Actrices de 'Yo soy Betty, la fea' que evitaban a 'Don Armando' en la vida real

Dos décadas de éxito es lo que ha logrado la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", protagonizada por Jorge Enrique Abello como el respetado Don Armando Mendoza y Ana María Orozco en el inolvidable personaje de Beatriz Pinzón Solano, mejor conocida como Betty, la fea. Historia que no hubiera podido complementar con las magistrales actuaciones de Natalia Ramírez en el papel de Marcela Valencia y Lorna Paz Cepeda como Patricia Fernández; sin embargo, éstas últimas, evitaban a Don Armando a toda costa fuera de las grabaciones, ¿cuál sería la razón?

La telenovela producida por Fernando Gaitán para RCN (Radio Cadena Nacional), con más de un centenar de capítulos en dos temporadas, sigue rindiendo frutos; pues a más de 20 años de haber sido transmitida originalmente, los singulares personajes del melodrama, no han sido olvidados. Recientemente (2019), la tele serie colombiana ha llegado a Netflix, la plataforma de streaming por excelencia. Lo que ha permitido que las nuevas generaciones conozcan a los personajes de la misma.

Personajes, que en la vida real formaron una gran familia, luego de pasar hasta 18 horas en los sets de grabación durante dos años. Y ¿cómo olvidar a las amigas de Betty, que juntas, protagonizaban el Cuartel de las Feas.

No obstante, aunque pareciera increíble, Lorna Paz Cepeda (Patricia Fernández -la Peliteñida-) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia -Marce-), revelaron en su momento, cuál era el motivo por el que le sacaban la vuelta literalmente a Don Armando Mendoza en los recesos de las grabaciones, pues a decir verdad, no lo querían ni tantito cerca de ellas.

Ambas hablaron a Publimetro Colombia, que evitaban a Jorge Enrique Abello, para que no les quitara la comida que pedían entre las graabaciones.

"Como teníamos unas grabaciones totalmente extenuantes porque antes no había las famosas 12 horas que hay ahora, pedíamos a una pizzería una pizza con jamón y queso que nos llevaban a RCN. Entonces estábamos súper pendientes de que llegara el domiciliario para ir a la portería, pagar y volver; pero Jorge Enrique siempre nos estaba pidiendo un pedazo de pizza", contó la inolvidable Marce.

A lo que Paty Fernández, reaccionó con una gran carcajada; y pese a que sabían que no era correcto ni les causaba orgullo lo que hacían, no querían compartir su comida con nadie ya qaue a cada una le tocaban cuatro pedazos exactos, por lo que no querían ni a Don Armando ni a nadie más.

"Lorna y yo, las asquerosas, nos encerrábamos en el baño a comernos la pizza para que Jorge Enrique no nos pidiera -un pedazo-. ¿Por qué no pedía su pizzita? ¡Quería la de nosotras!", reveló Natalia Ramírez.

Y no solo el baño era el lugar favorito para 'esconderse a comer', pues buscaban cualquier rincón para poder alimentarse perdiéndose de todo mundo, tales como camerinos, tras bambalinas, rincones de los sets, etc.; el caso es, que no pudieran encotrarlas.

Ambas actrices tienen excelentes recuerdos de las telenovela, pese a que en muchas ocasiones, tuvieron que permanecer en los foros grabando hasta las 3:00 a.m., situación que hizo que construyeran una gran familia entre todos los actores, técnicos, productores, directores, etc.

Y definitivamente, esta unión que había entre ellos, fue el resultado del éxito de Yo soy Betty, la fea, misma que fue recreda diferentes producciones más a nivel mundial, llegando a un total de 28 adaptaciones.