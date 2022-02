"Actores horrendos te metían mano, así eran los 80": Susana Zabaleta

En una reciente entrevista, la cantante y actriz mexicana, Susana Zabaleta, reveló algunas dificultades por las que tuvo que pasar durante los inicios de su carrera, como que fue acosada por algunos actores durante los años 80, quienes hasta le metían mano, sin embargo, tenía que aplicar la frase que dice "calladita te quedas más bonita".

Fue durante una entrevista que el programa Venga la Alegría de Tv Azteca que Susana Zabaleta compartió algunos de los momentos más difíciles de su carrera; el mal trato que recibió por parte de algunas estrellas de televisión de los años 80, quienes le hicieron la vida de cuadritos y el acoso que sufrió, pues muchos de los actores que le metieron mano ya fallecieron.

La protagonista de “Sexo, pudor y lagrimas” dijo sentirse más que feliz de que eso haya quedado en el pasado y sobre todo que muchas de las personas que le hicieron pasar un infierno y que se pasaron de la raya, no solo con ella si no con muchas otras compañeras por lo que considera que la época de los 80's para ella fue horrenda.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este pu** me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal” señaló Zabaleta.

La actriz también contó algunas de las veces en las que sufrió acoso no solo por parte de actores, si no también de productores de cine y televisión.

“’Vamos a cenar y cenar y luego te doy tu pago’ y yo así de ¿cómo vamos a cenar y luego te doy tu pago? Y dijo sí y me hizo así como de… y le dije ‘estás pero bien pend***, ¿qué te pasa? Claro que no, quédate con el pago y reviéntatelo hasta que te pudras”, expresó.

Como era de esperarse , las declaraciones de Susana Zabeleta causaron toda una polémica en las redes sociales; la famosa dividió opiniones, pues mientras algunos la entienden por quedarse callada otros se le fueron encima de porque no hizo estás declaraciones hace mucho tiempo.

La cantante reveló que gracias a su fuerte carácter fue como logró salir adelante y por el que evitó en muchas ocasiones que se sobrepasaran con ella.

