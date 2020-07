Actor de Televisa, David Ostrosky sobrevive de relojero 

Al igual que muchos famosos, como el cantante Jorge Medina y la actriz Violeta Isfel, el actor David Ostrosky, se ha tenido que adaptar a la falta de trabajo por la contingencia ante la pandemia de coronavirus, por lo que se hizo de un negocio de venta de relojes. Gracias a que hace más de tres décadas David Ostrosky se hizo de su negocio, paralelo a su trabajo como actor, es que hoy mantiene una fuente de ingreso constante sin resentir la pandemia. "A mí me enseñaron que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta y eso me ha ayudado mucho. Acababa mis llamados en Televisa y me iba a mi negocio, no me iba a mi casa o a echar relajo.

"Sí cerré por un tiempo (por la contingencia), pero ya las volví a abrir y empiezo a tener un poco de ingreso, eso me da un respiro", afirmó Ostrosky en entrevista. En el plano artístico, varios de sus proyectos están pospuestos, uno de ellos con la cadena Telemundo, el cual quizás en octubre podría retomar su producción, aunque esto aún es incierto.

Lee también: Violeta Isfel emprende negocio para sobrevivir ante pandemia

"Yo ya aprendí. De repente mis expectativas son muy altas y te das un trancazo, cuando pasa eso cambia todo, hasta el reparto... Es muy complejo. "Dependemos de muchas variables, entonces yo no quiero estar pensando en octubre, mejor prefiero enfocarme en estar bien hoy, no agacharme, angustiarme, ni deprimirme", puntualizó.

Ostrosky disfruta de sus proyectos ya grabados, como la quinta temporada de Vis a Vis: El Oasis, donde que da vida a Víctor Ramala, un narco mexicano que sufre el secuestro de su hija Kati (Alma Itzel). El rodaje de esta serie, que estará disponible en Netflix a partir del 31 de julio, ocurrió a finales de 2019 en Madrid, España. Su última escena la realizó el 25 de enero y al día siguiente regresó a México.

Sin embargo, durante su estancia en Europa, Ostrosky tuvo algunos problemas de salud. "Me enfermé a principios de enero y me llevé unos antibióticos de México por cualquier cosa. No me he hecho la prueba de Covid-19, pero siento que si me la hago, quizás ya me dio allá (en España).

"Mi esposa y yo somos muy sanos, intentamos estar bien. Cuando estás sano no te pega tan duro la enfermedad, pero esa vez nos pegó durísimo: tuve fiebre, dolor muscular, gripa e hinchazón en la garganta". Actualmente y ya recuperados, Ostrosky y su esposa ensaya la obra de teatro Polvo Eres.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.

Con información de Froylan Escobar /Agencia Reforma