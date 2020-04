Actor de Harry Potter, Rupert Grint y su novia serán papás

El actor de la serie de novelas fantásticas Harry Potter, Rupert Grint y su novia la también actriz Georgia Groome se convertirán en padres, de acuerdo con Just Jared. La estrella de Harry Potter y la participante de Double Date confirmaron la noticia luego de que se especulara que Groom estaba embarazada tras fotos que le tomaron en Londres.

"Rupert Grint y Georgia Groom están emocionados de anunciar que esperan un bebé y pedirán privacidad en este momento", reveló un representante de la pareja. De acuerdo con informes, las celebridades han estado saliendo desde el 2011, y provocaron rumores de su posible boda el año pasado al ser vistos usando anillos a juego, aunque un portavoz de Grint negó esa información.

En una entrevista del 2018 para The Guardian el famoso dijo que sí tenía deseos de formar una familia pronto. "Cumplir 30 años se sintió extraño. Simplemente no parece que esté ahí todavía y no sé lo que depara el futuro. Voy a seguir la corriente, seguiré interpretando personajes interesantes y veré qué pasa", comentó.



"Me gustaría establecerme y tener hijos pronto. Si tuviera un hijo, ¿lo llamaría Ron? Es un buen nombre, pero probablemente no. Y Grint es un apellido difícil para emparejar con un nombre de una sola sílaba".