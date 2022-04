Activistas y famosos aceptan llamado de López Obrador a hablar del Tren Maya

Algunos activistas y artistas mexicanos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo y Natalia Lafourcade, que se oponen al megaproyecto del Tren Maya, aceptaron el pasado miércoles la invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre un tramo de la obra que consideran que impactará el medioambiente del Caribe.

"Agradecemos su interés y su invitación para dialogar sobre el Tramo 5 del Tren Maya. Como lo hemos señalado nosotros no tenemos otro interés más que la defensa de la selva, la conservación del acuífero maya, sus ríos y sus cuevas; así como el mejor desarrollo de la región. Estamos ciertos que coincidimos con usted en dichos fines", expusieron los artistas en un comunicado en redes sociales.

En marzo pasado, famosos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán y Bárbara Mori se manifestaron en contra del proyecto dentro de la campaña "Sélvame Del Tren".

El Tren Maya es un proyecto prioritario para López Obrador que, con una inversión de alrededor de 200.000 millones de pesos (unos 9.300 millones de dólares), plantea construir cerca de 1.554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La obra no ha estado exenta de polémica y ha sido criticada por algunas ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región. Por lo que López Obrador dijo el miércoles que esperaba reunirse con los activistas y artistas que formaron parte de la campaña "Sélvame Del Tren".

"Los voy a invitar a ver si platicamos (para) ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan y platicamos, porque es desconocimiento, no es mala fe. No creo que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción", expuso López Obrador.

En respuesta, los activistas y artistas señalaron: "Venga a conversar a la zona de construcción del Tramo 5, con alguno de los expertos y comunidades locales de la zona".

"En espera de que nos dé fecha, quedamos de usted. Cordialmente, ambientalistas, activistas, artistas, buzos, biólogos, académicos y expertos en la zona", contestaron a López Obrador.

El martes pasado, el mandatario cuestionó el fallo de un juez que suspendió de forma provisional el tramo 5 del Tren Maya y dijo que hay abierta "una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios".

El mandatario hizo esta declaración tras trascender el lunes que un juez de Yucatán, por donde pasa la obra, suspendió de forma provisional la construcción del tramo 5, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, por falta de la autorización de impacto ambiental.

La campaña "Sélvame Del Tren" surgió luego a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, que, según denuncian, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna. Además, señalaron que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto. EFE

Con información de MÉXICO TREN MAYA / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Eugenio Derbez / Instagram Andrés Manuel López Obrador

