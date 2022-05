Abuelita de Christian Nodal arremete contra Belinda y su mamá, las llama vividoras y corrientes

Tras el fallido romance entre Belinda y Christian Nodal la guerra entre familias no parece tener fin, y es que ahora se sumó a los dimes y diretes la supuesta abuelita del cantante del regional mexicano; la señora Elena Silvia Jiménez, quien no dudó en defender a su nieto e incluso llamó vivoras y corrientes.

Ante la ola de críticas que ha recibido Christian Nodal por filtrar algunos mensajes privados que Belinda le envió luego de que su ex suegra Belinda Schüll, aplaudiera un mensaje de un usuario que lo llamaba naco, la polémica entre familias parece no tener fin, ahora la abuelita del cantante utilizo su cuenta de Instagram para defender que no por no tener una tez blanca y ojos azules las personas son nacas.

“Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca señoras están equivocadas hay lobos con piel de cordero”, escribió la abuelita de Nodal según Ventaneando, programa donde fue presentado los supuestos mensajes de doña Elena.

Pero no fue todo ya que la supuesta abuelita de Christian Nodal también aprovechó el espacio para llamar a Belinda y su mamá, vividoras y corrientes. “Y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre. Ah, perdón se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón disculpen ustedes”, se lee en otro de los mensajes presentados en Ventaneando.

Hasta el momento, Belinda ni su mamá ni Christian Nodal han dado su opinión ante estos mensajes pero si la madre del intérprete de Botella tras Botella. A través de Instagram Cristy Nodal compartió un polémico mensaje “No es necesario mostrar belleza a los ciegos, ni decir verdades a los sordos… Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos… esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”, escribió en su historia de Instagram la mamá de Christian Nodal.

Cabe mencionar que en las últimas horas también salió a la luz un video en el que se le ve en estado inconveniente a Christian Nodal y en donde asegura que los Premios Grammy no valen nada para él. “Te voy a decir algo, la neta te quiero un chingo, eres uno de mis mejores amigos, y esta madre, si para mí fue un sueño tener estas pendejadas y lo logré, yo siento que para mucha gente representa muchas cosas, y para mí no representa nada, ¿sabes?”, dice Christian Nodal.

Dicha confesión causó todo un revuelo en redes sociales en donde muchos usuarios pidieron que le quitaran los que había ganado en su corta carrera mientras que otros aseguraron que había sido la mamá de Belinda quien había filtrado estás imagénes en forma de amenaza para que el cantante ya no sacara nada a la luz de Belinda.

