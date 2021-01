Abogado de Eleazar renuncia al caso, la audiencia será en marzo

Quien fuera actor de Televisa, en sus inicios en las telenovelas, Eleazar N, aún se encuentra tras las rejas esperando que el día de su audiencia llegue, misma que se pospuso hasta el mes de marzo, debido a la pandemia. Froylán Díaz, quien había sido su abogado desde que el actor fue detenido abandonó el caso.

Por motivos de salud, Froylán Díaz, señaló que abandonaría el caso debiddo a que dio positivo a la prueba de Covid-19, pero aseguró que deja en buenas manos el caso del actor. “Desde el mes de diciembre yo ya no estoy a cargo del caso de Eleazar N, por motivos de salud me tuve que retirar, de hecho ya no estoy en México”, dijo Díaz.

“El asunto están las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible pero ya hay personas que se están encargando de la investigación”, aseguró el ex abogado del actor, quien había dado la cara desde que el galán de Televisa fue detenido. “Así como están los tiempos, yo creo que se va a ir hasta marzo (la audiencia)”, fue lo que argumentó Díaz, sobre la audiencia que estaba preparada para el 06 de enero de este año.

Recordemos que el problema que llevó a Eleazar N, a estar tras las rejas, fue la denuncia que su ex novia, la cantante, Tefi Valenzuela, interpuso en su contra, luego de que el protagonista de “Atrévete a soñar”, la golpeó e intentó estrangularla en el departamento que ambos compartían.

Eleazar N fue detenido a principios de noviembre del año pasado, en la colonia Nápoles, acusado de violencia familiar por agresión física, ya que Tefi Valenzuela, no era la única que recibió malos tratos del cantante. Esta desagradable situación, ya se había repetido en anteriores relaciones amorosas que el actor de “Rebelde” había sostenido con otras mujeres, quienes también aseguraron que habían recibido malos tratos de su parte.

Y hoy que se encuentra tras las rejas lamenta que su audiencia se alargue hasta más tiempo, su ex abogado declaró en diferentes entrevistas que anímicamente, está desesperado pero es la pena que tiene que cumplir por sus malas acciones. “Yo lo veo desesperado, pero va haber una sentencia, y eso se va a tener que cumplir”, fueron las palabras de su ex abogado Froylán Díaz.

La madre de Eleazar N, la señora Melissa Sánchez, no ha podido ir a visitar mucho a su hijo, por motivos de salud, pero si ha recibido visitas por lo que no ha estado solo en este proceso. “Sí lo han estado visitando, él no está solo, nunca ha estado solo desde el principio, yo creo que desesperado sí, sobre todo por la suspensión de términos”, finalizó Froylán.