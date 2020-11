Abogado de Eleazar habla de cómo se encuentra el actor

A más de una semana que el actor Eleazar N fuera detenido por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de recibir un llamado por parte de los vecinos de la colonia Nápoles, porque el famoso agredió físicamente a su novia peruna, Stephanie, el abogado del protagonista de la telenovela Atrévete a Soñar, Froylán Díaz, dio las primeras declaraciones a la prensa y manifestó cómo se encuentra el actor ante la situación que esta pasando.

Díaz desmintió que su cliente estuviera enfermo de Coronavirus (Covid-19), pues aseguró que "Está bien. Le hicieron pruebas, pero está bien", señaló. Otra de las cosas por lo que fue cuestionado el abogado fue sobre cómo estaba el actor, a lo que respondió que está muy arrepentido.

De acuerdo a las declaraciones de Froylán Díaz, el ex actor de la novela La mexicana y el güero está consciente de que no recibirá ningún trato especial por ser figura pública. "Está en un trato normal; él lo sabe y está consciente", aseguró el abogado.Ante las acusaciones de la modelo peruana sobre que el actor haya intentado estrangular, Díaz negó esa teoria y aseguró que está agresión no existió, pues ya hay pruebas que lo demuestran.

"No, nunca hubo ahorcamiento; ya revisé lo que dictaminó el perito y no hay marcas (de ahogamiento) en el cuello", dijo el representante legal del actor. Ante está lamentable situación, Stephanie ofreció su primera conferencia de prensa en donde contó su versión de cómo sucedieron los hechos y cómo el actor llegó a los golpes.

Durante la rueda de prensa la modelo aseeguró que ya perdonó a Eleazar, sin embargo, eso no significa que vaya a retirar laa denuncia. "Lo perdono porque no voy a cargar con rencor en mi corazón, y… si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos; yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal. Por mi pare no voy a otorgar ningún papel de perdón; simplemente (le dará) el perdón de mi corazón", dijo.

La ex novia del actor aseguró que ella no se moverá de su departamento, pues ese ya era su hogar antes de que Eleazar apareciera en su vida.

ZORAIDA LE PIDE PERDÓN A LA MODELO

Fuee durante uan entrevista al programa Venga la Alegría que la modelo confesó que la hermana de su ex, Zoraida se comunicó con ella para pedirle perdón por lo que hizo el actor. "Con Zori sí (tengo contacto). Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, le expliqué un poco las cosas y hemos mantenido contacto porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa", dijo Stephanie.

La modelo señaló que la familia haa sido muy respetuosos ante la situación. "Ella (Zoraida) me dijo: 'Te quiero pedir disculpas', le dije: 'No tienes que pedirme disculpas porque realmente tú no me hiciste nada ni tu mamá' El punto es lo que haga él y hay que deslindar eso", comentó.



