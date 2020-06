Abogada de Marjorie de Sousa a Julián Gil: Sin derechos, pero sí con obligaciones

Luego de que el pasado fin de semana, Julián Gil explotara en Instagram contra la madre de su hijo Matías, Marjorie de Sousa, y la acusara de quererle quitar la patria potestad y amenazarlo para que se fuera de México, la abogada de la actriz salió en defensa de su clienta y reto a Gil ha sacar a la luz videos o audios que tengan que ver con la actriz.

Mientras la actriz venezolana calla y luce tranquila con sus publicaciones en redes, el argentino y Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, se lanzaron cuestionamientos y acusaciones con todo. El argentino refutó, en una transmisión en vivo en Instagram que duró casi dos horas, las declaraciones de Pellón realizadas ante la demanda que tiene la actriz en su contra para quitarle la patria potestad del hijo que tienen en común, Matías.

Sin derechos, pero sí con obligaciones, es como Gil podrá quedar ante la ley tras dicho enfrentamiento que inició el equipo legal de Sousa el pasado 2 de septiembre, indicó la abogada. "Pierde los derechos, pero se queda con las obligaciones porque no es al niño a quien se castiga.Lo que se busca es una libertad para Matías, el niño ha estado atado a un juzgado por una demanda que puso el señor. El que demandó fue él", desarrolló la representante de De Sousa.

Julián aseguró que no era posible que le fuera retirada la patria potestad de su hijo. "La única forma es comprando influencias, conciencias y utilizando el poder que puedan tener. Aunque no tenga la patria potestad, Matías tendrá lo suyo, tendrá los mismos beneficios que Julián y Nicolle (sus otros hijos), no amerita que yo me gaste el patrimonio ahorita en abogados", expresó Gil.

El domingo, el actor publicó un video calificó como mero capricho el proceso iniciado por De Sousa y su equipo.

Indicó, además que tenía una grabación donde se le amenazó de muerte si peleaba la patria potestad.

Frente a esto, la abogada lo retó a exhibir el material, cosa que Julián adelantó un poco en la transmisión de ayer.

"A las evidencias me remito. Tengo muchísimos audios suyos, comprometedores. Yo se los voy a ir dando de a poquito", dijo.

Incluso compartió un audio donde el ex asistente de Marjorie revela que la actriz pidió no darle de comer a su hijo Matías cuando tenía la convivencia con Julián, para éste llorara mientras pasaba el tiempo con él.

"Están ardidas porque ya no estoy pagando los 7 mil dólares (140 mil pesos mexicanos), se me hacía mucho dinero. En la demanda que existe de patria potestad el argumento más fuerte es que yo escondí mis ingresos. Quiero refutarle a ella porque no puede ser tan descarada", señaló. Pellón aclaró que su objetivo no es quitarle el apellido Gil a Matías, como sugirió el padre del menor, al menos no por ahora.

Se tenía planeada una audiencia para el 3 de abril, sin embargo, debido a la pandemia, ésta se pospuso, sin fecha oficial por el momento. Por el momento, Gil continuará dando el 20 por ciento del total de sus percepciones como concepto de pensión.

"Esta lucha es por Matías y por la cantidad de niños que son víctimas de alineación parental, de madres y padres que injustamente le privan el derecho de tener tanto una figura paterna como una materna", finalizó Gil en su transmisión.

Tras el anuncio de la demanda, la hija de Julián, Nicolle compartió dos videos en el que se observa a ella cargando a Matías con el siguiente texto:

"Qué lastima todo lo que ha sucedido, pero más dolor me da que te priven de tus derechos. Crecerás y entenderás lo que realmente es amor de familia", escribió.



