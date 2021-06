"A veces el Photoshop no me ayuda ni Dios padre”: Laura Flores responde a críticas

Una vez más Laura Flores se defendió de todos aquellos usuarios de las redes sociales que la critican por apariencia física. Fue a través de sus historias de Instagram y mientras hacía ejercicio en su nueva bicicleta fue que la estrella de telenovelas de Televisa habló del ciberbullying que recibe constantemente.

Laura Flores comenzó diciendo que recibe muchos comentarios donde muchos usuarios a veces le dicen que en muchas ocasiones se ve muy bien pero en otras se ve muy ruca (vieja), comentarios que en cierta forma le causan un poco de risa, pues a sus 57 años no pretenden que luzca como una jovencita.

"No faltan el que me dice, oye te ves muy ruca, oye a veces te ves muy bien y aveces no te ves muy bien", indicó la actriz, cantante y conductora de televisión mexicana.

Pero no fue todo ya que la famosa aceptó que en muchas ocasiones recurre a los filtros para verse mejor, sin embargo, en muchas ocasiones el Photoshop no la ayuda en lo absoluto por ello la diferencia en sus imágenes. " Pues si we, que quieres que haga, a veces el Photoshop te ayuda y a veces no me ayuda ni Dios padre, tengo 57 años", expresó la intérprete de Te voy a Esperar.

Laura Flores invitó a los seguidores a que si quieren ver a alguien joven pues sigan a Belinda, quien aparte de ser joven está muy hermosa, y quien quiera verla a ella, la verá como es. " Si quieren ver a alguien chavo pues váyanse a ver a Belinda, que está divina, pero el que me quiera ver a mí, me ve como soy, punto y se acabó", indicó la famosa para acabar con la polémica que provoca su apariencia.

No es la primera vez que la actriz es criticada, pues sólo basta recordar que hace unas semanas generó una controversia en las redes sociales luego de compartir una fotografía en traje de baño, con el que resaltaba su marcado abdomen. Y aunque la famosa de 57 recibió muchos comentarios halagadores hubo quienes se le fueron encima, pues aseguraron que ni Bárbara de Regil tenía esos cuadritos en el abdomen.

En esa ocasión Laura Flores también rompió el silencio y aseguró que ella hacía ejercicio. "Ya deja mis 'cuadritos' por la paz, te pasas criticando nada más, solo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá" fue parte del mensaje de la cantante. Mientras que durante intercambios de mensajes con usuarios, la cantante aseguró que en el 2007 se hizo la lipectomia.

Actualmente Laura Flores participa en la telenovela Fuego Ardiente, melodrama que está punto de finalizar y donde la actriz personifica a Laura Urquidi, quien es madre de fernando alcocer ( José María de Tavira), Joaquín (Kuno Becker) y Martina (Claudia Martín), y quien se da una segunda oportunidad en el amor tras tener un tormentoso pasado.