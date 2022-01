A sus 77 años, Talina Fernández grita a los cuatro vientos que tiene novio y le dicen: "rabo verde"

Gran revuelo está causando Talina Fernández en las redes sociales tras confesar que este 2022 lo había iniciado con el pie derecho, pues cúpido la flechó a sus 77 años. La actriz y conductora de televisión gritó a los cuatro vientos que tiene novio por lo que los comentarios le llovieron; mientras unos usuarios la felicitaron otros la llamaron "vieja rabo verde".

Fue durante la emisión pasada del programa Sale el Sol, donde ella participa, que La Dama del buen decir contó cómo comenzó su historia de amor con un hombre llamado José Manuel, a quien conoció el pasado 31 de diciembre del 2020 en un centro comercial. Talina Fernández reveló que como todos los años acudió a un centro comercial para hacer las compras para la celebración de Año Nuevo cuando de repente una mujer se le acercó para hacerla de cúpido.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… [le respondí] ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes”, relató la presentadora mexicana.

Sin embargo, la madre de Mariana Levy reveló que tras haber celebrado el final del 2021 y la llegada del 2022, la mujer se comunicó con ella y le explicó que había sufrido un accidente por lo que quedaría pendiente el encuentro con su tío. “El lunes habla ella y dice ‘no puedo ir, se me rompió una mano… ¿quieres que pospongamos?’, [le dije] ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas”, expresó Fernández.

Tras gritar a los cuatro vientos que tiene novio, Talina Fernández aseguró que ya se fue de vacaciones con su pareja, con quien ya vio la puesta del sol en un hotel desde Acapulco. “Ahora es el Don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos, de Acapulco”, relató la famosa de 77 años.

Y aunque ahora la presentadora se encuentra feliz por haberse dado está nueva oportunidad en el amor, se negó a dar más detalles de su nueva pareja, luego de que en el 2015 se divorciara del político Alejandro Carrillo Castro, quien fue su tercer esposo.Como era de esperarse las declaraciones de la presentadora dividieron opiniones en las redes sociales; mientras algunos usuarios la felicitaron por darse una nueva oportunidad en el amor, otros se le fueron encima y hasta la llamaron "Vieja rabo verde".

"Esta viejita rabo verde jajaja", "Hermosa sra me encanta verla feliz", "Mi talina preciosa felicidades eres genial dios te bendiga mucho", "Felicidades Talina Fernández nunca es tarde para el amor, bendiciones", "Bonita Talina, hasta hoy le llueven los novios.......Felicidades!", son algunos de los mensajes en las redes sociales.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Talina Fernández causa todo un revuelo en las redes sociales, pues recordemos cuando sorprendió al revelar que tuvo una relación con el cantante Julio Iglesias.

