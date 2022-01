A sus 58 años, Adela Micha posa en bañador y le dicen: "que bonitas están tus amigas"

Sin duda alguna, Adela Micha es una de las periodistas más famosas debido a que ha siempre se ha destacado por su profesionalismo en todo lo que hace, sin embargo, hace unas semanas la conductora de televisión acaparó todas las miradas al compartir en sus redes sociales una fotografía en la que posa en bañador, ganando piropos como : "que bonitas están tus amigas".

Fue a través de su cuenta de Instagram que Adela Micha publicó una fotografía en la que aparece sentada, usando un colorido bañador el cual combinó perfectamente con una bata de baño de color naranja, un gorro negro y unas gafas de sol, mientras le sonríe a la vida.

"Tengo unas ganas de trabajar!!! Pero me las aguanto!! #RonDamon", fue la frase con la que la conductora de televisión acompañó la fotografía en la que luce su esbelta figura a sus 58 años y su piel bronceada, por lo que de manera inmediata muchos piropos llegaron a la caja de comentarios.

"Que bonitas están tus amigas", " Mujeroooon!!!", "Eres toda una muñeca ", "Hermosa", "Hermosa!!", "Mamacita", "Que elegancia la de Francia ", "Que hermosa eres", "Eres increible", "Que guapa !!!", "lindas pecas", son algunos de los halagos que Adela Micha recibió en la publicación de hace unas semanas.

Cabe mencionar que recientemente la comunicadora se vio envuelta en una polémica luego de decir al aire que Silvia Pinal no tardaba en morirse después de que la primera actriz fue hospitalizada de emergencia debido a complicaciones del Covid.

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, se escucha decir a la presentadora un clip que se hizo viral rápidamente.

Y aunque la periodista se disculpó en redes sociales por su error e incluso trató de remediar lo que dijo enviando un lujoso regalo a Silvia Pinal y su familia por lo que había dicho, según la conductora del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado, recientemente se dio a conocer que La Diva del Cine de Oro mandó por un tubo las disculpas de la periodista.

De acuerdo a una reciente publicación de Tv Notas, Alejandra Guzmán hasta bloqueó el número de Adela Micha. "Alejandra y Sylvia se molestaron mucho, dijeron que qué poca m…adre de Adela haber hecho ese tipo de comentarios tan fuera de lugar, estaban que no las calentaba ni el Sol (...) Adela les llamó y les mensajeó hasta que se cansó, pero Alejandra bloqueó su número, no quiere saber nada de ella, y dijo: 'Ya se le ofrecerá y la voy a mandar a la mi…rda'", manifestó una fuente cercana a la revista mexicana.

Pero no fue todo, ya que la fuente cercana a la editorial manifestó que la familia mandó a la chin... a la periodista. "Adela está consciente de que metió la pata, tanto que les mandó algunos regalos y en su desesperación buscó a Luis Enrique para que le ayude a mediar la situación (...) A doña Silvia Pinal le mandó un enorme arreglo de rosas y unas botellas de vino carísimas, que son de las favoritas de la familia, pero la mandaron a la ching…da”, expresó la fuente a Tv Notas.

