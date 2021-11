A sus 53, Lety Calderón recuerda cuando su ex la dejó por Yadhira Carrillo

El tema de la infidelidad del político Juan Collado, quien fue pareja de la actriz Lety Calderón no es nuevo, sin embargo fue a principios de este 2021, que a sus 53 años y después de nueve años de no estar juntos, recordó cuando su ex y la ahora personalidad privada de su libertad, la dejó por la ex actriz Yadhira Carrillo.

Fue entre 2002 y 2010 que Leticia Calderón no sólo estuvo al lado de Juan Collado, si no que además, de fruto de su relación tuvieron a Luciano, de hoy aproximadamente 17 años; y fue al año siguiente que la actriz de telenovelas como "Imperio de Mentiras" (2020-2021) vio cristalizada su felicidad completa al haberse vuelto a convertir en madre del pequeño Carlo.

Sin embargo, fue dos años después cuando luego de tener "una familia perfecta", lo que se podría pensar como un tema central de telenovela, esa felicidad se vio opacada con la llegada de otra mujer a la vida de Juan Collado, su pareja con la que nunca se casó.

Fue en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda en su programa "La Casa de Mara" de YouTube, que la actriz de 53 años recordó como fue que pasó de ser la "esposa" a la "olvidada" cuando decidió hacer una vida con la entonces exitosa actriz Yadhira Carrillo, quien incluso puso tierra de por medio con los foros de grabación en el punto más álgido de su carrera artística, luego de haberse posicionado como un de las actrices favoritas de Televisa.

Y a través de su cuenta oficial de Facebook, por donde también se pueden ver las entrevistas a los famosos que hace Mara Patricia Castañeda, que la ex nuera de Vicente Fernández escribió a la par del vídeo de la charla que sostuvo con Lety Calderón en febrero de 2021:

"¿UNA INFIDELIDAD ES FÁCIL DE OLVIDAR? Cómo marca a una mujer que su pareja le falle, en esta ocasión Leticia Calderón cuenta cómo se dio cuenta de que su marido se fue", y agregó: "MIS HIJOS SUFRIERON POR LAS REDES, Leticia Calderón habla de como fue el proceso en el que sus hijos supieron que su padre estaba detenido".

Sin duda alguna, la guapa actriz mostró su madurez al no derramar ni una sola lágrima cuando contó el calvario que vivió hace nueve años, pues Leticia contó que justo antes de que Juan Collado decidiera irse y abandonar a su familia, ella fue intervenida con una cirugía en las dos rodillas, por lo que necesitaba apoyo que no tuvo de parte del padre de sus dos hijos.

Incluso, reveló que luego de algunas horas en cama, después de que regresara del hospital, se levantó al baño y ahí fue cuando se dio cuenta de que ya no estaban las pertenencias de Juan en su casa. Entre tanto, Leticia dijo que la casa en la que actualmente vive Yadhira Carrillo, fue totalmente diseñada por ella; aunque resulta tormentoso que solo la esté disfrutando Yadhira, luego de algunos años que el político permanezca tras las rejas.

La primera en enterarse de los hechos fue la periodista Matilde Obregón de la revista TvNotas, pues al enterarse por el propio Juan Collado que salía con Yadhira Carrillo cuando fueron vistos y captados juntos precisamente en la boda de Mara Patricia Castañeda con Vicente Fernández Jr., ésta le llamó a Lety para preguntarle si publicaba las fotos, pues quería cerciorarse de que la relación era cierta.

Ella le permitió que las publicara y tras ello y antes de que saliera la edición de la revista a la semana siguiente, Calderón contó que Juan le llamó para decirle que nada de lo que se rumoraba era cierto; incluso, que después de dejarla abandonada con sus hijos, estuvo tratando de contactarla para pedirle que lo volvieran a intentar; no obstante, Leticia no le creyó.

Entre tanto, Lety calderón dijo: "No importa [como haya sido su infidelidad]; lo único que a mí me duele -y nunca se lo reclamé-, es que por qué no te despediste, por qué no dijiste "Adiós", es lo único que me duele y me seguirá doliendo, eh, eso no quita que me duele y me seguirá doliendo por siempre... Yo viví un 'Imperio de Mentiras' -haciendo referencia a la telenovela que recién acababa de terminar-, donde la última de enterarse de todos sus engaños fui yo".

Incluso, la guapa actriz contó que después de un tiempo se enteró de muchas de sus infidelidades, pues no fue ni una ni dos mujeres -según dijo- con las que la engañaba Juan Collado; las suficientes como para llorarle una semana, nada más, ¡fue todo!".

Y por si fuera poco, la protagonista de "Esmeralda" (1996-1998) reveló que al tiempo Juan Collado la buscó para llegar a un acuerdo de mantenerla con una mensualidad para ella y sus hijos y ella aceptó pero dicho ofrecimiento nunca se concretó.

Finalmente Leticia Calderón aseguró que de todas formas nunca le ha hecho falta ese dinero, pues ella ha trabajado y se mantiene desde los 14 años; por lo que aseguró nunca retendría un hombre a su lado para salir adelante, pues ha hecho infinidad de telenovelas y eso le da para mantenerse a sí misma y a sus hijos.

