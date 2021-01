A punto del llanto, Eduardo Capetillo despide a su hermano

A punto del llanto, Eduardo Capetillo despidió a su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez, quien partió de este mundo hace tres días por causas naturales. El actor utilizó sus redes sociales, primero para expresar su sentir y posteriormente par agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido por la inesperada muerte de su ser querido.

“Lo único seguro que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar…Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar aquí con nosotros, en este mundo, en este plano físico, pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí, conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos, en mis recuerdos, en mi amor en mi dulzura…”, expresó el actor que formó parte de Televisa y Tv Azteca, en el video que acompañó con el mensaje "Descansa en paz querido hermano".

Pese al dolor que embarga a la familia, Eduardo Capetillo se mostró fuerte al hablar de este proceso tan doloroso pero inevitable que todo ser humano pasa o pasará.

“Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo. Lo que ya hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea. Si hay que llorar hay que llorar, si hay que anhelar hay que anhelar, sí hay que recordar hay que recordar, si hay que reprochar hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones. Eso es lo más hermoso que se puede hacer en un caso de esta naturaleza, esto es un proceso de vida, para mi es un aprendizaje…”, dijo.

Para finalizar el video, Eduardo Capetillo, agradeció todo el apoyo que ha recibido y que recibió en estos últimos días ante está difícil situación.

“Hago esto porque la noticia, por evidentes razones ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen, y me sientan... Los quiero mucho. Agradezco a todos por sus palabras de aliento, por sus palabras de amor. Querido hermano Carlos descansa en paz… te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño…y ya te amolaste cuate porque aquí vas a estar todo el tiempo.. gracias…”, concluyó.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de mensajes en los que sus fans le daban el pésame y le deseaban pronta resignación. “Mi más sentido pesame lociento es triste empezando el ano santo Dios”, “Un abrazo para ti, y para tu mami “, “Un fuerte abrazo Lalo ? Dios lo tenga en su Santa Gloria y les de fortaleza a ti y a los tuyos”, “Fuerte abrazo mis condolencias pronta resignación”, “ Cuanta fortaleza en tus palabras, que Dios te bendiga y que tu hermano descanse en paz", "Un fuerte abrazo en la distancia!”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Carlos Arruza Vázquez murió a los 67 años y fue hijo de María del Carmen Vázquez, madre del actor, fruto de su relación con el torero, Carlos Arruza. Tanto la madre del actor como su padrastro aún viven.