A diferencia de otras, Marlene Favela presume que sólo ha tenido tres novios

En el medio del espectáculo es común que los famosos y famosas se relacionen entre sí y varias de las actrices se han posicionado como todas unas rompecorazones por la cantidad de romances que se les han atribuido, pero en esta lista, a pesar de su belleza, no se encuentra Marlene Favela, quien ha sido muy cautelosa con su vida privada y más selectiva sobre a quién le entrega su corazón.

A diferencia de otras celebridades como Verónica Castro o Ariadne Díaz, a la “Gata salvaje” se le han conocido pocas relaciones sentimentales que se pueden contar con los dedos de una mano. Sí, aunque es una de las actrices más hermosas y exitosas, Marlene Favela no tiene fama de coqueta.

Y es que, según lo que se sabe de la vida amorosa de la protagonista de “Contra viento y marea”, presume que sólo ha tenido tres novios, con uno de los cuales llegó al altar y tiene una hija, contrario a otras famosas, que tienen listas más largas. ¿Quieres saber quiénes son?

Jorge Kahwagi

Aunque han sido pocos los noviazgos que ha tenido Marlene Favela, uno de ellos llamó muchísimo la atención de la prensa y el público pues su pareja allá por 2006 era el político, empresario y boxeador mexicano Jorge Kahwagi, con quien estuvo a punto de dar el “Sí, acepto”.

La actriz estaba tan enamorada que definió a su entonces novio como: “el hombre perfecto, el hombre que yo buscaba“, e incluso llegaron a comprometerse y hacer preparativos para una boda que nunca llegó. En 2010, la pareja decidió terminar su relación sentimental.

Guy Davidyan

Hace algunos años, la duranguense salió con el modelo y actor israelí Guy Davidyan, cuando este estudiaba en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y con quien se dejó ver en diversas ocasiones, luciendo muy enamorados.

La actriz y el productor comenzaron a salir en 2012 y su relación se prolongó durante algunos años, pues en redes sociales dejaron constancia de que recibieron juntos el 2014, por lo que tenían algo sólido, más que un simple romance, pero también llegó a su fin.

George Seely

El amor volvió a tocar a la puerta de Marlene Favela unos años después y en 2017 se casó con el empresario australiano George Seely, con quien procreó a su hija Bella, quien nació en 2019. La pareja se conoció en 2016 en México y él quedó impactado con la belleza de la actriz, iniciando una relación.

A George Seely, la duranguense lo definió como el “príncipe azul de mi cuento de hadas”, sin embargo, pese a que se veían muy enamorados, fue poco después del nacimiento de su hija que Marlene Favela confirmo que se encontraban separados y actualmente ella vive solo con su pequeña, no obstante, asegura que su ex no es un padre ausente.

