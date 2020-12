A Verónica Castro le hubiera gustado grabar canción con Manzanero

Triste por la noticia del fallecimiento del compositor Armando Manzanero, la actriz y cantante Verónica Castro, recordó con cariño al maestro, el cual dijo, estuvo desde el inicio de su carrera, y que por cuestiones de una u otra cosa, no pudo grabar una canción o video muy especial para ella con el cantautor.

Verónica Castro, platicó vía telefónica con Pedrito Sola, y los otros conductores del programa ‘Ventaneando’, en el que externó su pesar por la pérdida del compositor y cantautor Armando Manzanero, quién en la mañana del lunes 28 de diciembre murió víctima del Covid 19, luego de estar unos días internado e intubado en una clínica hospitalaria.

La actriz de 68 años contó una anécdota del día que sustituyó a Angélica María en un programa, y el maestro Manzanero le preguntó si se sabía todas las canciones, a lo que Verónica Castro no dudo en responderle que sí, ya que era una gran admiradora de su música, incluso, dijo que le cantó y que éste le comentó que tenía buena entonación, sin embargo, lo que la Vero quería era ser actriz y no cantante.

“Realmente fue la persona que me descubre cantando, porque recuerdo que seguí tomando mis clases de canto, pero yo no soy cantante, y el me dijo: ‘sí, eres cantante, no eres una gran voz, pero eres tienes una voz entonada que puedes cantar lo que te dé la gana”, dijo a ‘Ventaneando’.

Mencionó que Armando Manzanero estuvo siempre presente en su carrera artística, ya que fue invitado en todos sus programas, y como persona era muy simpático, la hacía reír mucho y tenía grandes ideas.

El maestro Manzanero, dijo Veronica Castro, se preocupaba porque los jóvenes aprendieran de canto y música, para alejarse de las malas experiencias, ya que así se despertaban otras pasiones y podían ver el mundo de una distinta manera.

Por ello, acercó a su hijo Cristian Castro para que lo apoyara con su talento, del cual cantó muchas canciones del maestro, inclusive, señaló que compuso una canción para que la interpretara para su madre, la cual hablaba sobre sus ojos, sin embargo, por una y otra razón no pudieron grabarla.

“Lo último que hizo con él fue un disco de los duetos, pero le dijo: ‘Maestro, hay que reunirnos para que nos vean cantar juntos´, pues porque es importante ver la figura de Armando Manzanero, siempre es importante”, dijo.

Verónica Castro señaló que rezó por él, y que está segura que no sufrió, y que lo único que pide es que la pandemia del Covid 19, ya termine, porque es muy doloroso ver a tanta gente que ama morir.

Aunque su amistad fue de muchos años, expresó que recientemente no se reunían tanto, pero sí se veían muy seguido en los aeropuertos, era ahí, en donde Verónica Castro se encontraba al maestro Manzanero.

Finalmente, Verónica Castro dijo que la vida de Armando Manzanero fue muy plena, con una carrera muy exitosa, debido a que no solo era una persona talentosa, sino carismática y amorosa, por lo que lo recordará por siempre con los mejores recuerdos que vivió durante el tiempo en que fueron amigos.