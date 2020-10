A Geraldine Bazán ya no le importa la vida de Gabriel Soto

Geraldine Bazán asegura que ya no le interesa la vida de Gabriel Soto. La guapa actriz Geraldine Bazán se fue de viaje con sus hijas el pasado fin de semana y a su llegada en Aeropuerto en la Ciudad de México, dio una entrevista, donde dijo que la vida personal de Gabriel, no le interesa y pidió a los medios de comunicación que ya no la relacionen con él ni con “terceras, cuartas o décimas personas”.

Y en la publicación donde se confirma que Gabriel Soto está molesto, la nueva pareja sentimental de Geraldine Bazán no le parece, acusándolo de estafador e interesado, la actriz dijo claramente que su vida personal y privada no le debe de importar a su exmarido.

“De verdad dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida, ni terceras, ni cuartas ni décimas, mi vida soy yo, y lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí, dejen de involucrarme”.

“Yo creo que mi vida personal no le incumbe, así como su vida personal no es de mi interés, la verdad cada quien lleva su vida y ustedes nos revuelven otra vez. No tenemos nada que ver, a nivel personal, yo respeto su vida, él respeta la mía y no voy a hablar más de eso, se los pido que dejen de involucrarme porque ya no tengo nada que ver”.

Geraldine Bazán no negó ni confirmó que este viviendo una nueva relación amorosa, a lo que asegura que ella aprendió la lección y prefiere mantener en privado su vida personal.

“Les voy a decir una cosa, decidí desde hace un par de años llevar mi vida personal lo más privada posible. Yo comparto mucho de mi vida, pero lo que quiero compartir. Así lo voy a seguir haciendo. Saben la postura que he tomado desde hace un tiempo porque uno aprende”.

“Voy a mantener mi vida privada así, porque se abre la puerta y luego cómo cierras la ventana. Hay publicaciones que mienten mucho, saben cuántas mentiras han dicho sobre mí y sobre mucha gente”.

