A Alejandra Ávalos no le importa demanda de Anel Noreña: estoy feliz

A días del 28 de septiembre, fecha en que se cumplirá el primer aniversario luctuoso de José José 'El Príncipe de la Canción', los problemas en torno a lo que fue su vida no paran. Hace dias, la cantante Alejandra Ávalos, quien consideraba al cantante como un gran amigo, dio de qué hablar, luego de que hiciera polémicas declaraciones sobre Manuel José, un cantante colombiano (mismo que ha sido fotografiado varias veces con el fallecido cantante); asegurando que el intérprete es un hijo no reconocido de 'El Príncipe de la Canción'.

Por lo que Anel Noreña, quien fuera esposa del fellecido cantante, no se quedó de manos cruzadas y decidió interponer una demanda por daño moral hacia la cantante mexicana. Sin embargo, la cantante vernácula, se pronunció durante un homenaje que ofreció para el intérprete de "Espera un poco".

Y pese a sus reiteradas declaraciones, Ávalos dijo estar tranquila tras lo expresado y que prefiere hacerse a un lado de la situación, quien además dijo no entender qué era lo que había originado el problema y la furia de Anel.

"No estoy furiosa, estoy feliz porque sé lo que he hecho en mi vida y estoy consciente de cómo he actuado. Estoy bien y en paz conmigo mismo", dijo de lo más tranquila la artista en entrevista para "Venga la Alegría" de TV Azteca.

La protagonista de "Soñadoras" reiteró que desconoce los motivos de la molestia de la ex esposa y de José José, así como lo que desató que interpusiera dicha demanda:

"Hay que preguntarle a ella… pregunten ustedes qué pasó ahí porque yo no sé nada, yo ni siquiera he sabido qué ha declarado, me mantengo muy al margen de eso, prefiero hacer lo que me corresponde a mí como artista y como amiga de José José… Yo actúo conforme a mi corazón y a la verdad, y si eso le molesta a la gente, que tristeza".

La intérprete de "Amor fascíname", declaró también que desconoce los detalles del proceso legal ya que aún no es notificada y sin embargo, aprovechó la ocasión para enviarles un mensaje a Anel Noreña, José Joel y Marysol, sus hijos:

"Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido amigo José José por parte de la familia Sosa Noreña, pido respeto, a mí no me consideren, tienen esas personas algo y yo no tengo nada, yo me declaro en paz con esas personas, y me declaro en paz con mis sentimientos hacia José José", finalizó.

Por su parte, Marysol, quien unió su voz a la de Edwin Luna, el vocalista de "La Trakalosa de Monterrey" para hacerle un homenaje a su padre, habló al respecto de la postura de Alejandra Ávalos por sus declaraciones:

"La señora Alejandra Ávalos, no sé, pero como que se quiere hacer bien presente en mi familia, como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no, ¿sabes? Dios la bendiga y que cada quien sus cosas, pero bueno, hasta ahí te podría yo decir ahorita [sobre el tema]. No sé que le hayan informado a mi mamá de acuerdo al respecto, pero yo personalmente hasta aqupi te puedo decir".

