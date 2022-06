A 23 años de la muerte de Paco Stanley, siguen señalando a Paola Durante como la responsable

Este 7 de junio se cumplen 23 años de la muerte del conductor Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, y a más de dos décadas de su partida, hay quien todavía sigue señalando a la edecán y modelo Paola Durante como la responsable de homicidio; según ha contado la famosa en entrevista.

No obstante, se sabe que tras ser acusada al igual que el también conductor de tv Mario Bezares -quien compartía créditos con Paco Stanley en el show televisivo "Una Tras Otra" de 1999-, salió en libertad gracias a que no se le pudo probar su participación en el homicidio del también comediante; no así con Bezares, que pasó por lo menos año y medio en prisión.

En marzo de 2021, Paola Durante sostuvo una charla con el carismático presentador de tv Yordi Rosado en su programa que se transmite en su canal de YouTube, "La Entrevista con Yordi Rosado", en la que contó detalles sobre lo que pasó en prisión tras las rejas.

Una marca que no se quita

Aunque también aclaró que no culpa para nada de lo que vivió al padre de Paul Stanley, conductor de "Hoy" -matutino de Televisa-, y en su libro publicado en 2019 "No es Color de Rosa", la también empresaria revela algunos temas que tienen que ver con el asesinato del famoso que también fue profesor de Filosofía en la UNAM, máxima casa de estudios universitarios de México.

Entre los hechos bochornosos que vivió, Paola Durante, recordó cuando fue arrestada por la policía, quienes quisieron desnudarla y fue precisamente Mario Bezares quien la protegió de los integrantes de la corporación; esto, luego de reunirse de nuevo con el presentador de tv en 2021.

La también modelo, ha dicho que a 23 años de la muerte de Paco Stanley, hay quien todavía la llama "asesina" cuando la gente la reconocen en la calle; no obstante, ella pudo probar que no tuvo nada que ver en el homicidio imprudencial que se cometió con Paco Stanley.

¿Quién es Paola Durante?

Paola Durante es una modelo y edecán que trabajó en el show "Una Tras Otra" conducido por el hoy occiso Paco Stanley. Nació en Montevideo, Uruguay un 17 de abril de 1975; y llegó a México desde niña. Y aunque muchos no lo saben, ella es prima de la actriz Bárbara Mori, quien cobró fama e México luego de protagonizar la telenovela "Rubí" (2004) de Televisa.

En sus inicios, formó parte de las filas de TV Azteca y más tarde tuvo la oportunidad de trabajar en la televisora de San Ángel, uniéndose al antes mencionado proyecto. Aunque tras pisar la cárcel, su vida cambió considerablemente cerrándole muchas puertas.

Al tiempo, se abrió camino ella sola trabajando incluso para el público masculino, en revistas para caballeros y daba shows en antros. Otro de los detalles de los que hace mención en su libro, es que casi pierde la vida debido a que se inyectó polímeros en los glúteos en 2008, todo para tener un lugar en el medio artístico.

En la actualidad, no se mantiene tan activa en el medio del espectáculo pero en su cuenta de Instagram, tiene más de 1,500 publicaciones y casi 89 mil seguidores.

