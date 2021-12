A 21 años de matrimonio, Tommy Mottola celebra su amor a Thalía

Este 2 de diciembre se cumplen 21 años de que la cantante Thalía unió su vida en matrimonio con el empresario Tommy Mottola, y la mañana de este jueves, celebró y gritó a los cuatro vientos el amor que tiene por la también actriz y madre de sus dos hijos, con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario cubano-estadounidense de la música, publicó un vídeo de 30 segundos que contiene las imágenes más significativas del día de su boda en la catedral de San Patricio en Manhattan, el corazón de Nueva York.

Por tanto, el eterno amor de Thalía de hoy 71 años de edad, emocionó a sus seguidores y los usuarios de las redes sociales al expresar el inmenso amor que siente por la cantante, asegurando que no hay nada en esta vida que lo haga tan feliz como estar al lado de Thalía:

"HAPPY ANNIVERSARY @thalia There is nothing in my life that has ever made me happier and more joyous and more complete than these photos of this day!!.. And... I am blessed to wake up do your beautiful light and love that I have been gifted with! TE AMO MUCHO por SIEMPRE. Mi Bebé, Mi Cielo, Mi Amor‼️

(FELIZ ANIVERSARIO @thalia ¡¡No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, gozoso y completo que estas fotos de este día!!.. Y... ¡Tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me han regalado!).

Y uno de los grandes amigos de la pareja ha reaccionado a tan grato acontecimiento de hace 21 años, que hoy se convierte en un aniversario más. Se trata de Thomas J Hilfiger, quien escribió: "HAPPY ANNIVERSARY YOU LOVE BIRDS!! Love u both!!" (FELIZ ANIVERSARIO TE ENCANTAN LOS PÁJAROS !! ¡¡Os quiero a los dos!!).

Por su parte, la propia Thalía no se quedó atrás y luego de revelar que el hecho de no haberse ejercitado en cinco meses, le ha provocado problemas lumbares, este jueves 2 de diciembre, no pudo pasar por alto que está cumpliendo más de dos décadas de matrimonio junto a Tommy Mottola; así lo expresó: Te AMOOOOO tanto mi amor! 4 ever mi bebe! Happy anniversary mi amoooooorrrrrrrrr.

No obstante, no pudo dejar de compartir lo que significó para ella, aquella noche fría de diciembre en la que se encontró con su hoy esposo para darle el "Sí, acepto" en el altar y frente a Dios; por lo que la intérprete de la trilogía de "Las Tres Marías" de los 90's para Televisa, también utilizó su cuenta de Instagram para expresar su amor a la par de un vídeo actual, mostrando el desayuno de lujo que han tenido esta mañana, así como unas imágenes de su boda.

"Diciembre del año 2000 en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti mi amor @tommymottola. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio.

Enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. ¡TE AMOOOOO mi amooooor!

Por muchos años más de amor, de complicidad, de compañerismo, de sueños en común a tu lado. ¡¡Te amo!!! Feliz aniversario de bodas", se lee en dicho mensaje.

Por supuesto, los fans de ambos famosos, no han parado de enviar felicitaciones y unirse a la felicidad que los embarga a 21 años de su boda.

