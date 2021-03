5 puntos clave de la explosiva entrevista televisiva de Harry y Meghan

La entrevista de dos horas en horario estelar de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan Markle, la duquesa de Sussex, contenía revelaciones y acusaciones que han dejado a la familia real británica tambaleándose, pintando un cuadro de racismo, insensibilidad y disfunción profundamente arraigada.

El palacio no ha respondido a la entrevista, transmitida en Estados Unidos el domingo por la noche, que ha sido noticia y provocado un debate en todo el mundo. Aquí hay cinco puntos clave de la transmisión:

MEGHAN DICE QUE ENFRENTÓ EL RACISMO

Meghan, quien es birracial, dijo que antes de que la pareja tuviera a su hijo Archie, había habido "preocupaciones y conversaciones" entre Harry y la familia "sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca".

Lee también: Angelique Boyer sufre percance de nuevo en paseo con Sebastián Rulli: 'lo disfruté mucho'

Harry confirmó que hubo una conversación sobre "cómo serán los niños". Dijo que nunca revelaría quién estaba involucrado, pero Winfrey dijo que le dijo que no eran sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Meghan también dijo que los medios británicos la trataron de manera diferente en comparación con la esposa del príncipe William, Catherine, quien también fue seguida de cerca por la prensa e incluso apodada "Waity Katie" debido al largo noviazgo de la pareja.

“Si bien imagino que fue muy difícil, y lo hago, no puedo imaginar cómo se sintió, esto no es lo mismo”, dijo Meghan. "Y si un miembro de su familia dijera cómodamente 'Todos hemos tenido que lidiar con cosas que son groseras', grosero y racista no son lo mismo".

MEGHAN DICE QUE TENÍA PENSAMIENTOS SUICIDAS

Meghan dijo que su aislamiento e infelicidad dentro de la familia real se agravaron tanto que "simplemente ya no quería estar viva".

“Y ese fue un pensamiento constante muy claro, real y aterrador”, dijo.

Entonces dijo que buscó ayuda en el departamento de recursos humanos del palacio, pero no la recibió.

“Fui a la institución y dije que tenía que ir a algún lugar para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así antes y que necesito ir a algún lado ”, dijo. “Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”.

Lee también: Danilo Carrera confiesa que guarda luto a su relación con Michelle Renaud

___

HARRY DICE QUE FUE ATRAPADO

Harry dijo que, a través de su relación con Meghan, se dio cuenta de que él y su familia estaban atrapados dentro de un sistema opresivo.

“Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”, dijo. “Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse ".

También afirmó que había una relación tóxica entre la realeza y los medios de comunicación y que la familia real británica temía que la prensa sensacionalista "se volviera contra ellos".

"Hay un nivel de control por el miedo que ha existido durante generaciones", dijo.

5 puntos clave de la explosiva entrevista televisiva de Harry y Meghan. Foto Joe Pugliese / Harpo Productions vía AP

___

HARRY TIENE UNA RELACIÓN FRACTURADA CON SU PADRE Y SU HERMANO

Harry reveló una ruptura en sus relaciones con su padre, el príncipe Carlos, heredero del trono británico, y su hermano mayor, el príncipe William, el segundo en la fila.

Dijo que en un momento Charles dejó de atender sus llamadas y todavía había "mucho por resolver" en su relación.

"Siempre lo amaré. Pero ha sucedido mucho dolor y continuaré haciendo que sea una de mis prioridades tratar de sanar esa relación ”, dijo Harry.

Dijo que él y William "habían pasado juntos por el infierno, tenemos una experiencia compartida, pero estábamos en caminos diferentes".

___

Cobertura total: Harry y Meghan

HARRY Y MEGHAN HICIERON DOS CEREMONIAS DE BODAS

La lujosa boda de la pareja en mayo de 2018 en el Castillo de Windsor fue un gran evento ceremonial, visto por millones de personas en todo el mundo. Pero Meghan reveló que ella y Harry ya habían intercambiado votos en privado tres días antes en presencia del arzobispo de Canterbury Justin Welby, jefe de la iglesia anglicana.

“Llamamos al arzobispo y le dijimos, mira, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros”, dijo. "Así que los votos que hemos enmarcado en nuestra habitación son solo nosotros dos en nuestro patio trasero con el arzobispo de Canterbury".

"Solo nosotros tres", agregó Harry.

También revelaron que su segundo hijo, que nacerá en el verano, será una niña. Su hijo Archie nació en mayo de 2019.

Con información de Jill Lawless / Agencia AP Entretenimiento / Fotografía: Instagram The Duke and Duchess of Sussex