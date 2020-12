5 datos curiosos de Fernando Colunga que no conocías

Sin duda, Fernando Colunga es uno de los galanes de telenovelas más cotizados del mundo del espectáculo, sus magistrales actuaciones han dejado huella en la pantalla chica y en la memoria de los televidentes. Con su actuación siempre impecable, al lado de actrices como Thalía y Gabriela Spanic, entre muchas otras, el actor se ha distinguido a través del tiempo, por ello te contamos algunos datos curiosos.

1.- Es uno de los actores más porfesionales de Televisa

Fernando Colunga, se enfoca en su trabajo y en lo que tiene que hacer, y aunque sus compañeros aseguran que tiene muy buen sentido del humor, estando detrás de los reflectores, no deja que nadie lo distraiga haciendo su trabajo impecable.

2.- Confiesa haber tenido un romance con Thalía

Fernando Colunga aceptó haber tenido una relación amorosa con Thalía, tras haber participado en una telenovela María del Barrio, pero su relación se vio fracturada a raíz de que siempre había miles de ojos que los vigilaban , y no tenían privacidad y fue desde entonces que el actor decidió mantener su vida amororsa fuera de los reflectores.

3.- Fernando Colunga es Ingeniero Civil

Tras haber culminado sus estudios, Fernando Colunga, comenzó es estudios de Ingeniería Civil en la Ciudad de México, ya que quería seguir los pasos de su padre que en paz descanse, quien se dedicaba a la Ingeniería. Y fue antes de dedicarse a la actuación que Colunga trabajó en una agencia de autos, puso una ferretería, fue cadenero en un antro y vendió artículos electrónicos.

4.- Existen mitos sobre su género

“Si me preguntaran si soy gay diría que no y ya y si lo fuera, pues diría que sí ¿y? Cada quien vive su vida como la tiene que vivir. Me produce una gran impresión el pensar que la gente me dedique tanto tiempo. Hasta dicen que estoy en Televisa porque uno de mis máximos romances es con un ejecutivo de ahí”, comentó el actor durante una entrevista.

5.- Confesó que hacía 25 años no interpretaba a un villano

Fernando Colunga regresó a la pantalla chica con la telenovela “Pasión y Poder” en donde interpretó al villano “Eladio Gómez” un hombre celoso, violento y que le era infiel a su esposa “Julia” interpretado por Susana González.

Fernando Colunga. Instagram

Fernando Colunga siempre se ha distinguido por ser uno de los mejores actores de la televisión mexicana, con su carisma y su gran talento lo han llevado hasta donde se encuentra ahora con un proyecto llamado: Jesús Malverde, un bandido del siglo XIX que se transmitió por Telemundo.

Como se sabe, al actor Fernando Colunga forma parte de la cadena Telemundo desde hace unos años. “Estoy muy agradecido con Telemundo por su confianza en mi trayectoria como actor y como profesional. Para mí será un gran reto protagonizar esta nueva serie y ofrecerle al público un nuevo género, nunca antes visto en la televisión de habla hispana”, comentó el actor respecto de su nueva empresa.