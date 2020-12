5 datos curiosos de Aracely Arámbula que pocos conocen

Y aunque Aracely Arámbula ya gozaba de una gran fama antes de que mantuviera una relación con Luis Miguel, padre de sus hijos, lo cierto es que, el convertirse en la pareja de El Sol de México, le ayudó para darse a conocer en más lugares el mundo, además de ser la artista más envidiadas de millones de mujeres que desean estar al lado del cantante mexicano.

Actualmente Aracely Arámbula es una de las actrices más cotizadas y pese a que su carrera la inició en Televisa en el 2013 se integró a las filas de la cadena de televisión estadounidense, Telemundo, donde comenzó con le pie derecho al protagonizar La Patrona y desde ahí comenzó su éxito en la empresa.

Desde hace 26 años que Aracely Arámbula es parte del mundo del espectáculo y a lo largo de su carrera poco se sabe de su vida privada, sin embargo, aquí te compartimos algunos datos curiosos que seguramente no conocías de lla.

El apodo de “La Chule”, le queda a la perfección de Aracely Arámbula, peero ¿quién se lo puso?. Fue el famosa periodista de espectáculos, Juan José Origel quien le puso el alias de La chule a la actriz después de que se diera a conocer que al papá de la famosa le decían “Chuleque” por chulo.

Otro de los datos curiosos que no seguramente no conocías de Aracely Arámbula, es que a ella no le gusta que absolutamente nadie le toque sus cejas, pues desde hace varios años ella las cuida y se encarga de darles su apariencia. Pese a que La Chule han tenido una carrera prolífera, ella destacó durante una entrevista que la telenovela con la que más ha sobresalido fue La Patrona, proyecto con el que debutó en Telemundo en el año 2013.

La ex esposa de Luis Miguel suele maquillarse ella misma, pese a tener diversos profesionales a su disposición, La chule suele hacerlo sola, pues tiene las bases y destrezas para hacerlo sola. Además de debutar como actriz, la famosa también lo hizo como cantante y grabó tres discos; "Sólo tuya", "Sexy" y "Línea de Oro".