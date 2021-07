“17 horas sin comer”: Gaby Spanic y su método para no engordar

Nadie es indeferente ante la belleza de la venezolana, Gaby Spanic, pues a sus 47 la recordada actriz por su participaciones en las telenovelas de Televisa, Soy tu Dueña y La Usupadora, luce una envidiable figura, sin embargo, tener un cuerpo envidiable le ha costado realizar métodos extremos para no engordar.

Como todo sacrificio tiene su recompensa, Gaby Spanic lo sabe perfectamente por ello, es que día a día da lo mejor de sí para mantenerse en forma pese a que tiene que llevar una vida poco estricta para no engordar. En una reciente entrevista exclusiva para el programa Hoy, fue que la modelo reveló algunos tips que la han ayudado a lucir una figura de ensueño.

Expresando que es una mujer sumamente cuidadosa en su aspecto físico, la venezonala confesó que uno de sus métodos para no subir de peso es dejar de comer por 17 horas, tip que le ha funcionado a la perfección.“El hacer el ayuno intermitente me está funcionando muy bien, claro debo de ir a un médico, pero hago mucho ayuno, y trato de darme también mis gustos, como de todo un poco, no tanto, como poco”.

La actriz que le dio vida a Ivana Dorantes Rangel en Soy tu Dueña expresó que otra de las cosas que comúnmente hace es cenar temprano, si es posible antes de las 7 de la noche. “Trato de hacer una cena temprana, a las 7 de la noche y también no comer absolutamente nada hasta el día siguiente, contando las horas de sueño para estar en ayuno, por ejemplo, ceno a las 7 y mi comida al día siguiente es a las 3 de la tarde, son 17 horas sin comer”.

Pero estos esfuerzos no resultan suficientes para Gaby Spanic, quien además compartió que toma una infusión para quemar grasas. “Frutos rojos, té verde, matcha, le hecho un poquito de aceite de coco, le hecho un poquito de espirulina, de nopal, un poquito de alpiste para eliminar toxinas, clorofila que me da muchísima energía”,indicó.

Como era de esperarse, la confesión de Gaby Spanic dividió opiniones en las redes sociales, mientras unos la han felicitado por el gran esfuerzo que realiza, otros se mostraron incrédulos ante la idea de no comer durante 17 años, señalando que esté método para no engordar es muy extremo.

“Mucho sacrificio mi Gaby, no es recomendable dejar tanto tiempo sin alimentar el estómago”, “ 17 horas de ayuno?? Se me hace muchísimo”, “ Wow ? se me hace muchas horas sin probar alimentos”, “ Que pedooooo, porque tanto tiempo sin comer?? eso a la larga puede ser contraproducente porque no le estas dando al cuerpo los nutrientes necesarios bueno aunque según ella fue al doctor”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Recordemos que este 2021, Gaby Spanic regresó a Televisa tras haber sido la villa de Soy tu Dueña en el 2010, proyecto en donde compartió créditos con Lucero y Fernando Colunga. Actualmente forma parte del elenco de Si nos dejan, donde le dará vida al personaje de “Fedora” una mujer adicta al bótox

