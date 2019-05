YouTube estrena tráiler de documental de Maluma: Video

De aquel pequeño que jugaba al fútbol en Medellín (Colombia) a la estrella mundial del pop y el reguetón que ahora se codea con Madonna, Maluma estrena en YouTube un documental sobre su vida y aseguró a EFE que "nunca" dejará de ser "ese niño" que suspiraba por triunfar en la música.

Hay mucho (todavía en mí de ese niño). Tengo un corazón que no ha cambiado muchísimo, la verdad. Sigo siendo un soñador y yo creo que nunca voy a dejar de ser ese niño, explicó.

Ese es uno de los propósitos y una de las cosas que me he puesto como meta: nunca dejar ir a ese niño y a esa alma joven que me incita todos los días a salir a buscar mis sueños, añadió.