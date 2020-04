Óscar Burgos, exesposo de Karla Panini sale en su DEFENSA

Desde hace unos días Karla Panini ha sido blanco de críticas luego de que se reviviera el tema de la traición a la fallecida comediante Karla Luna con Américo Garza. Una fotografía con un polémico mensaje desató las burlas en la cuenta de Instagram de la comediante por lo que no se quedó callada y se enfrentó con los usuarios de dicha red social.

Karla Panini se vio obligada a cerrar su cuenta de Instagram tras los fuertes ataques e incluso fue acusada de amenazar a los dueños de un negocio de piñatas, que hicieron una de ella. Cuando parecía que la polémica había acabado, Óscar Burgos, mejor conocido como El Perro Guarumo y exesposo de Karla Panini, compartió un video en donde aparece conviviendo con La Comare Güera y Américo Garza, volvió a generar una ola de críticas.

Están con su papá ¿porque habrían de estar con su abuelita? ellas ven a sus hermanos y a su familia materna, no se crean todo lo que les dicen ¡por Dios! https://t.co/q5PRVQ3Mz3 — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) April 24, 2020

"Me han dicho cosas horribles por este video, me da tristeza que no les importa lastimar a nuestro hijo Gabriel que ninguna culpa tiene y el solo quiere ver a su mamá y su papá llevarse bien, lo que cualquier niño quisiera. No les importa eso, es más fuerte su rencor y su odio", señaló el comediante luego de compartir un video que compartió en donde se escucha decir “¿Y si me caso contigo mejor?, preguntó El Perro Guarumo a Américo Garza al verlo cocinar.

Me han dicho cosas horribles por este video, me da tristeza que no les importa lastimar a nuestro hijo Gabriel que ninguna culpa tiene y el solo quiere ver a su mamá y su papá llevarse bien, lo que cualquier niño quisiera. No les importa eso, es más fuerte su rencor y su odio. pic.twitter.com/TCKlO8WXHq — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) April 22, 2020

Sin embargo, esto no fue todo ya que el comediante salió en defensa de Karla Panini por lo que se enfrentó en Twitter con algunos usuarios que hicieron comentarios llenos de odio.

“Oscar, independiente de la historia verdadera, el quedarte con el esposo de tu amiga, casi casi hermana, o viceversa, no se hace, existen códigos, y lo sabes muy bien”, "“Usted me cae a toda madre y tiene que convivir con su hijo lo entiendo, pero la mujer le fue infiel le falló a su mejor amiga que en sus últimos días de enfermedad los vivió muy decepcionada de su disque amiga y su perro esposo que la abandonó.. pero bueno cada quien.. saludos”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Nunca agredo a nadie, nunca contesto grosero, eso no es verdad, contesto porque me duele leer tanto odio en las personas, es muy triste y desalentador. Algunas veces contesto con humor y un poco de ironía, pero así somos los comediantes, no es mala onda. Un fuerte abrazo. https://t.co/PyCwlIGVOA — Oscar Burgos (@OscarBurgosTv) April 24, 2020

Por lo que óscar se dio la tarea de responder alguno de ellos: "Nunca agredo a nadie, nunca contesto grosero, eso no es verdad, contesto porque me duele leer tanto odio en las personas, es muy triste y desalentador. Algunas veces contesto con humor y un poco de ironía, pero así somos los comediantes, no es mala onda. Un fuerte abrazo", escribió el comediante.

De acuerdo con algunos usuarios de las redes sociales las parejas se estaban burlando de la traición de Karla Panini y Américo Garza hacia Karla Luna.