Kimberly Loaiza celebra los 60 millones de No Seas Celoso

Gran éxito ha tenido el tema No Seas Celoso de la famosa youtuber sinaloense Kimberly Loaiza, hasta el momento el tema lleva más de 60 millones de reproducciones en Youtube a solo un mes de su lanzamiento, esto sin contar Spoty Five y el éxito que ha tenido en TikTok.

Sin duda, es uno de los mejores trinunfos de Kimberly Loaiza, pues jamás imaginó que No Seas Celoso tendría tanto éxito en tan poco tiempo en comparación con sus temas Amándote y Enamorarme, las cuales si llegaron a ser reconocidas pero No Seas Celoso las desbancó en muy poco tiempo.

"Si los celos fueran oro, serías millonario. Con esas manías, papi, ya me estoy cansando. No hagas caso si te dicen que ando con fulano. Yo te pregunto pa’ qué me celas. Yo estoy pa’ ti, no estoy pa’ cualquiera (yeh, yeh, yeh)", parte de la canción más escuchada del momento.

Recientemente Kimberly Loaiza anunció que consentiría a sus fans al regalarles 12 celulares. Para ganar un dispositivo los invitó a seguir una dinámica y prometió que el resultado lo daría a conocer a través de su cuenta de Instagram.

La novia de Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, realizará una dinámica para regalar 12 celulares a sus millones de seguidores, entre los que destacó los pasos para el concurso el cual inició ayer 15 de enero y culminará el 20 de este mismo mes.

"Linduras 12 celulares les voy a regalar. Para ganar las cosas de esta foto solo sigue estos pasos para participar. Ve a la cuenta @internationalloopsgifts y sigue a las cuentas que @internationalloopsgifts. Sigue ¡Son los mejores premios, no dejes pasar esta oportunidad! Tienes que entrar. Taguea a la mayor cantidad de amigos para aumentar tus probabilidades de ganar. El concurso empieza el 15 de Enero y terminará el 20 de enero a las 11PM. ¡Hora CDMX!. Mucha suerte linduras!!!.", escribió Kimberly Loaiza en su Instagram.