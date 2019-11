Juan de Dios Pantoja revela fuerte deseo

Mazatlán es un lugar en donde las personas pueden, ir a visitar las playas, el malecón, su comida típica, entre otros lugares atractivos, lo mas reconocido en el puerto son los mariscos pues la fuente principal de trabajo es la pesca.

Lee también: Juan de Dios Pantoja dice su debilidad, no es Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja es originario del puerto de Mazatlán, Sinaloa, recientemente el youtuber confeso tener una fuerte adicción, donde sus seguidores de redes sociales Instagram, donde confeso que estuvo menos de 24 horas en Mazatlán, y todos los seguidores se hacían la pregunta acerca de cual era su adicción.

Pues la adicción del youtuber son los mariscos que se sirven frescos, "Los ostiones afrodisiacos" son una de las adicciones del artista pues, su textura y sabor son ricos mas si son sacados del mar, aunque algunas de las personas no suele ser su plato fuerte, hay a quienes si les fascinan como al cantante.

Juan de Dios no puedo evitar comentar que al tener exceso de trabajo, le pesa mucho el no poder compartir mucho tiempo con las dos personas importantes para el como lo es su esposa Kimberly y su hija Kima, pues le agradaría pasar tiempo con ellas disfrutando de los mariscos que el puerto de Mazatlán brinda y que para el son fascinantes.

No hay que perder de vista que en los últimos días, juan de dios posteo en su cuenta de Instagram, que Kimberly no era su debilidad sino su hija Kima. Pues el convertirse en papa ha sido una de las mejores experiencias que ha vivido el cantante, pero no deja de agradecerle a su esposa el que los dos han formado una linda familia.