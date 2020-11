Erik Rubín cumplirá el sueño de su hija Mía

Reunirse con su hija Mía para hacer el concierto Raíces tiene feliz a Erik Rubín, pero también lo puso nostálgico porque le recordó aquel tiempo de infancia cuando entró a Timbiriche. La hija del intérprete y de la conductora Andrea Legarreta tiene sorprendido a su papá, ya que no para de halagar a su heredera, quien hace su debut como cantante.

"No puedo evitar remontarme a cuando yo inicié, empecé muy chico, a los 13, y aquí algo muy padre de Mía es que tiene 15 años, pero tiene muchos años preparándose y soñando con esto", afirmó el intérprete y productor. "No es algo de la noche a la mañana, es algo que ha tomado su tiempo, su proceso y ahora se dieron las cosas de esta manera. Ya nos habían pedido mucho que cantáramos juntos y esta propuesta se nos hizo muy interesante", agregó.

Padre e hija se unen en el show en vivo Raíces, que Cinépolis Klic transmitirá el 19 de diciembre. Arropada por su papá y por toda su familia, la joven señaló que este es el principio de su verdadera profesión, porque aunque ama el teatro, donde empezó hace cinco años con la obra Anita, siempre le ha fascinado la música.

"Me siento más que nada bendecida, muy agradecida con él por cantar a su lado y darme esta oportunidad de estar aquí en mi debut como cantante, que es algo que he deseado desde hace muchísimo tiempo.Tengo que decir, perdón, pero Mía es alguien a quien admiro como persona, profesional, en verdad, tiene un talento muy especial. Nació con esto y nada me hace tan feliz como verla realizada", dijo.

Después de este show, Mía planea iniciar su carrera, pero por el momento desea enfocarse en lo que está haciendo con su papá.

"No sabemos qué pueda pasar con este concierto, pero tiene probabilidades de abrir muchas puertas y eso me emociona mucho, poder continuar esta historia de Raíces que hemos creado", indicó.

El concierto tendrá temas del repertorio de Erik como solista, también algunos de su paso por Timbiriche y canciones emblemáticas de otros artistas. "Le daremos un toque muy especial con temas inéditos, todo esto tiene un sonido propio retomando nuestras raíces latinas", explicó el productor.

Reunirse a trabajar en el estudio de casa de los Rubín Legarreta ha resultado una experiencia divertida para los dos.

"La vibra es muy bonita y espero que lo disfruten con nosotros", señaló la primogénita de Andrea y Erik. Después del show lanzarán sencillos alusivos a este encuentro musical que llega en momento de pandemia para dar esperanza al público luego de un complicado 2020.

