¡De víbora! Mariana Seoane más linda que nunca

Tras ser considerada una de las mujeres más bellas y talentosas no sólo en las telenovelas sino también en la música, Mariana Seoane no para de sorprender a sus más de un millón de seguidores, por lo que la actriz de Telemundo quien le dio la oportunidad de trabajo tras ser vetada de Televisa, ha conquistado las redes.

Mariana Seoane, compartió un video en sus historias de Instagram, donde manda un bonito mensaje saludando a su gente, y recomienda cuidarse mucho y en caso de salir usar cubrebocas, también recalcó que vivan cada día por que la vida es hoy.

En el video Mariana Seoane se le ve felíz, con un look diferente en cabello lacio y castaño, con un vestido de piel de víbora que la hace lucir aún más hermosa de lo que ya es, y se le ve feliz en su nuevo proyecto “La suerte de Loli, producción de Telemundo, quien por ahora es su casa.

Foto Historias de Instagram Mariana Seoane

Recordemos que Mariana Seoane fue vetada de Televisa y es por eso que decidió unirse a la cadena televisiva de Telemundo.

“No puedo ir a Televisa, me tiene vetada”, fueron las palabras de Mariana Seoane respecto al problema con Televisa.

“Yo estaba muy feliz, mi casa siempre ha sido Televisa y lo será siempre, pero el problema vino cuando yo terminé Hasta el fin del mundo (2015) y de pronto había una cláusula maldita en esos contratos que decía que no podía contratarme con nadie después de un año de que la novela terminara al aire y eso es anticonstitucional”, relató la intérprete de Seré una niña buena.

“A los seis meses que acabó la telenovela Hasta el fin del mundo me llamó la gente de Telemundo, firmé mi contrato, me querían para la cuarta temporada de El señor de los cielos, Luis Zelkowicz [el escritor] me había escrito el personaje a mí y se fue para atrás todo, porque además se armó un rollo en Televisa y luego obviamente Telemundo no quiso tener un conflicto con la empresa, entonces se me cayó el contrato, pero gracias a Dios ellos me esperaron”, dijo la cantante.

“Por supuesto Televisa siempre será mi casa. A mí no se me olvida. Soy una persona muy agradecida. Yo empecé con ellos mi carrera y siempre los querré y ahorita lo importante es que ya hay tanta apertura para que todos podamos trabajar en todas partes y eso también me parece genial”, finalizó la actriz de Hasta el fin del mundo.

Hoy en día, el proyecto en el que está enfocada Mariana Seoane, es “La suerte de Loli”, donde participará al lado de Silvia Navarro quien será la protagonista de la historia.