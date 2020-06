Ana Martin y la razón por la que nunca tuvo hijos

Ana Martin es una de las actrices de cine y televisión más destacadas y bellas de la televisión mexicana. Ana Beatriz Martínez Solórzano, verdadero nombre de la actriz, ha destacado por sus grandes actuaciones en el cine y televisión. Su debut en la televisión fue en 1964 en la película El gángster.

Su rostro angelical y su figura curvilínea la llevó a participar en concursos de belleza, ganando el título de Señorita México. Martin trabajó por algunos años en el modelaje, sin embargo, se enfocó en la actuación. Ana Martin es una de las pocas actrices que no ha contraído matrimonio con nadie a lo largo de su vida, además de no tener hijos.

Ser madre es uno de los más grandes sueños de muchas mujeres, sin embargo, para Ana Marti nunca fue su prioridad. Pese a tener una vida de éxito, para Ana, el convertirse en madre nunca fue uno de sus sueños, ya que en repetidas ocasiones ha confesado que tuvo varias razones por las que renunció a su maternidad, y que no se arrepiente de haberlo hecho. Uno de los principales motivos por los que la actriz renunció a ser madre fue por el amor a su carrera, la cual es su mayor complemento.

Pese a poseer una gran belleza y un gran talento, Ana nunca decidió establecerse con una pareja para formar una familia ya que ella dejó a un lado su instinto maternal para convertirse en la estrella que es hoy en día. "Me siento una mujer muy realizada sin haberme casado y sin tener hijos, yo nunca pensé ni casarme ni tener hijos porque no fue mi temperamento y punto", señaló la actriz durante una entrevista.

A sus 72 años, la actriz disfruta de su felicidad y de su fama. "Del mundo conozco casi todo y lo que más me ha gustado es Egipto, he ido cuatro veces. Es como dijo Napoleón, hay que ver eso y ya te puedes morir, es una belleza impresionante", señaló. Durante otra entrevista, Ana admitió que nunca fue mamá porque nunca tuvo la necesidad debido a que no quería que sus hijos sufrieran lo mismo que a ella le hicieron, sus padres la abandonaron en un internado durante varios años.

Mucho se ha especulado las preferencias de Ana Martin, sin embargo, ella nunca ha hablado de ello, lo que si mencionó durante una entrevista a Aurora Valle es que si tuvo varias parejas y aventuras, e ilcuso el periodista Juan José Origel reveló una anécdota de Ana. El periodista señaló que en una ocasión Ana tuvo relaciones en una pista de baile. " La verdad he tenido relaciones maravillosas, también he tenido relaciones de mucho tiempo, de un día, aventuras, por eso, ahorita que tengo 64 años, que es lo que quiero vivir bien y viajar", señaló.

Actualmente Ana Martin tiene 74 años y goza de una larga trayectoria. Ha participado en diversas telenovelas y películas como Muchacha de barrio, Gabriel y Gabriela y La pasión de Isabela y, entre las más actuales se encuentran Amor real, Rubí y La madrastra.