Alexis Ayala y su gran reto en Quererlo Todo

A lo largo de la carrera de Alexis Ayala, el actor ha tenido diversas participaciones en grandes proyectos, destacando en sus personajes de villano, sin embargo, enfrentará un nuevo reto en su próximo proyecto con el cual marca su regreso a la pantalla chica. Mujeriego, poderoso y corrupto son los rasgos de la personalidad del villano Artemio Cabrera, próximo personaje de Alexis Ayala en la trama de Quererlo Todo, producida por Ignacio Sada.

Así lo compartió el actor, quien regresa a la pantalla chica con la mayor maldad, tras año y medio de ausencia en los melodramas. "Es el alcalde del pueblo, es un personaje que tiene altas aspiraciones políticas, que, de alguna manera, maneja una corrupción dentro de las cosas que hace para poder tener un poder económico y político más fuerte", afirmó Ayala, en entrevista.

Lee también: Así luce Scarlet Ortiz, la gran rival de 'Betty, la fea'

La historia protagonizada por la pareja Danilo Carrera y Michelle Renaud abordará temas de interés social, como el caso de los niños abandonados que buscan un reencuentro con su padre, así como los problemas de familia que se desatan luego de la muerte del patriarca.

"Lo único que tengo en común con mi personaje es que vive rodeado de mujeres. Yo vivo rodeado de mujeres, que es mi familia, de ahí en fuera no más.

"Artemio es una persona que ejerce mucho el poder, la violencia física, ya sea de mano propia o de la gente que colabora con él. Tiene un carácter muy fuerte y ante los ojos del mundo es correctamente político", aseguró.

En paralelo con su trabajo como actor, Ayala retomará sus funciones como empresario. Haber permanecido en cuarentena con su familia le generó excelentes enseñanzas.

"Aprendí que la prisa es un muy mal consejero: el no disfrutar a la gente que tienes en presencia queriendo estar con la gente lejana por medio de una red social, queriendo aparentar cosas que no, no es recomendable. "Me hizo reflexionar también sobre el hecho de tener tantas cosas cuando en realidad tal vez sólo necesitas dos o tres. Ir adecuando cómo son los gastos, separar las cosas vitales de las que no lo son y, sobre todo, mantener una salud física, emocional y mental adecuadas", dijo.

Agradece haber aprovechado su tiempo desarrollando nuevas habilidades tecnológicas, como en el caso de la creación de contenidos a través de TikTok, del que, comentó, no se considera rey.

"Creo que no se trata de coronas, sino de divertirte, de pasarla bien. Qué padre que esté dentro del gusto de la gente. TikTok me sirvió para entretener y mostrarle mi trabajo a nuevos públicos", aseguró.

Este lunes comenzaron las grabaciones de Quererlo Todo. Se tiene previsto estrenarla en noviembre, para el espacio de las 16:30 horas, por Las Estrellas.



ASÍ LO DIJO

"Desde hace dos meses empezamos a hacer trabajo vía Zoom con las directoras, eso fue padrísimo, poder encontrarnos por un medio digital con los distintos compañeros y hacer el trabajo de escucharnos y vernos".

Alexis Ayala, actor

Con información de Froylan Escobar /Agencia Reforma

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.