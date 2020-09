Robert Pattinson defiende su papel en The Batman tras a criticas

La producción de “The Batman” en el Reino Unido volvió a comenzar tras haberse suspendido a principios de este mes cuando una persona del equipo arrojó positivo a una prueba de COVID-19.

Un vocero de Warner Bros. dijo el jueves que la filmación se reanudó tras una cuarentena preventiva. El estudio no ha identificado a la persona que tuvo el virus.

Robert Pattinson protagoniza la película del director Matt Reeves, cuyo rodaje estuvo parado casi seis meses debido a la pandemia. El caso positivo llegó apenas tres días después de reiniciada la filmación.

Soy Venganza, soy la noche, soy Batman, escribió Pattinson en uno de sus últimos post en redes sociales.

“The Batman” iba a estrenarse en cines en junio de 2021, pero se postergó hasta octubre de 2021 ante estos retrasos. Cuando la producción dio a conocer que Robert Pattinson sería el nuevo Batman, casuó polémica, ya que muchos afirman que no cumple con las caracteristicas que necesita el actor para hacer ese amado personaje.

Producción de The Batman regresa a trabajar

El actor fue el famoso vampiro Edward Cullen en Crepúsculo, ahora tendrá que demostrar que es todo un super heróe y que las fuertes criticas que le llegaron no significan nada para un buen actor.

Robert Pattinson ha dicho en entrevista que para hacer The Batman no ha sido necesario, ni hacer ejercicio y tampoco cambiar su alimentación: “Creo que si haces ejercicio todo el tiempo, eres parte del problema. Sientas un precedente. Nadie hacía esto en los años 70. Ni siquiera James Dean… no estaba exactamente musculoso” afirmó como justificación.

