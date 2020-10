María Eugenia Suárez amamanto a su hijo Amancio y compartió video

María Eugenia comparte momentos con su pequeño hijo y familia en sus Insta Stories de Instagram y se declara “enamorada” de Amancio su hijo más pequeño.

La modelo y actriz conmueve a sus followers compartiendo con cada uno de los pequeños momentos que muestra junto a su bebé, se grabó recostada con Amancio sobre su pecho, guardando completo silencio para que se escucharán los ruidos que hacía el pequeño mientras se alimentaba.

El video fue publicado a través de la cuenta de Instagram de María Eugenia, sobre las imágenes escribió "Sus ruiditos al tomar la teta". Al nacimiento de Amancio, la pareja del actor chileno prefirió no hacer público el rostro de su bebé y al pasar los meses compartió con todos sus seguidores el inevitable y feliz momento que estaba disfrutando en su vida.

Hace poco más de dos días lució su figura en las redes, posteando una fotografía a dos meses de haber dado a luz, alcanzando los 475 mil likes en pocas horas.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció́ importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”