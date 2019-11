Youtuber mexicano intenta comerse chiles habaneros y se juega la vida

Las redes sociales no solo sirven para mostrar cosas buenas o bonitas de las personas, si no también para poner en evidencia ciertas que cosas que muchas personas desearían que no salieran a la luz, tal es el caso del youtuber mexicano, Hugo Lara Arias, quien realizó el reto de comerse dos chiles habaneros, pero cual fue su sorpresa que terminó en el hospital.

El comediante al ser hospitalizado se dio cuenta que el juego que inicio con su hermana Yazmín no fue fácil, pues arriesgo su salud, pensando que podía llevar acabo la facilidad de comerse 2 chiles habaneros.

“El show de los hermanos Lara” formó parte de la intervención del programa radial en línea “Ellas y más”, “la Güera” y “la Quiqui”. En lo grabado se puede mirar como el joven intenta comerse los chiles habaneros al mismo tiempo, pero al no funcionarle empezó a toser sin controlarse.

Las personas que se encontraban en el programa intentaron auxiliarlo, pero no se controlaba motivo que hizo que llamaran a la ambulancia, para que los médicos atendieran al joven.

Su hermana publicó en redes sociales Facebook que la salud de su hermano era estable, pues a través de las redes las personas y seguidores del comediante veían que todo fue solo el susto, pues Yazmin pensó que las cosas no se irían a tanto pero desafortunadamente todo se salió de control y su hermano acabo en el hospital luego de que un joven le brindara los primeros auxilios.