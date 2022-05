Ya podrás salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo sepa

¿Ya no quieres pertenecer a un grupo de WhatsApp pero te sientes comprometido a seguir estando ahí?, ¡No te preocupes!, pues ahora los expertos te ayudarán a saber los detalles sobre que ya podrás salirte sin que nadie se entere... ¡toma nota!

Pues ¿A cuántos grupos no te ha tocado entrar por tu propia voluntad o sin tu autorización? Los de la familia, tu trabajo, tu escuela ya sea en modo estudiante o como padres de familia de los mismos, grupos de amigos de cuando estuviste en la escuela e infinidad de grupos más, que se han venido implementando, gracias a los últimos cambios de WhatsApp.

Pero hasta el momento, la app de Meta, no permitía a los más de 5 mil millones de usuarios alrededor del mundo, salirse o abandonar un grupo de forma discreta, pues claramente aparece la leyenda de "(nombre o número de contacto) salió del grupo".

WABetaInfo, el sitio especializado en WhatsApp, señala que: "Después de lanzar grupos más grandes (hasta 512 personas) para ciertos usuarios, WhatsApp ahora está trabajando en otra característica útil para grupos: ¡la capacidad de salir silenciosamente de los grupos en una actualización futura!".

Lo que por supuesto, beneficia a muchos de los integrantes de un grupo y puede llegar a molestar a otros. Aunque todo parece indicar que con este nuevo ofrecimiento por parte de la app de mensajería rápida, sólo los administradores del grupo sabrán quién decidió salirse del mismo, tomando en cuenta, claro, que hay grupos en los que hay más de un administrador o en el peor de los casos, todo el grupo es administrador. Así que si quieres salir de estos grupos con entera discreción, no será posible.

Y en su cuenta de Twitter, WABetaInfo señala que los usuarios ya podrán salirse de los grupos de manera un tanto anónima, pues sólo bastaría con que los administradores hicieran pública la salida de alguien para que terminara de dejar de serlo.

Así lo anunció con anterioridad: "WhatsApp está trabajando para ver una lista de participantes anteriores en sus grupos, ¡para una actualización futura!" y en una publicación más reciente, afirma: "WhatsApp está trabajando para permitirle salir de grupos en silencio" o "WhatsApp está trabajando para ver una lista de participantes de grupos anteriores".

Aunque es necesario saber, que como ocurre con ésta y muchas otras novedades de WhatsApp, que pone a prueba a nivel de código, se desconoce el momento en el que la empresa active el modo "Abandono Anónimo de Grupos". Pues actualmente, la función se encuentra en desarrollo y "escondida" en la versión Web.

Así mismo podría permanecer posteriormente en las versiones Beta de Android e iPhone. Por último, terminaría llegando a las versiones más comunes y estables de la app para equipos celulares, cuando la nueva función se despliegue de manera definitiva en el mercado tecnológico.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción.